Ремонт здания Грачевской больницы Перми обойдется властям в 90 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 06:03
Власти начали поиск подрядчика на выполнение капитальных работ здания Грачевской больницы в Перми. Начальная и максимальная цена контракта оценивается в 90,1 млн рублей. Информацию об этом размещена на портале госзакупок.
Здание является объектом культурного наследия. По данным источника, планируется провести капитальный ремонт фасада и крыши памятника регионального значения — «здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.». Объект находится на улице Грачева, 12 (литер М).
Исполнитель будет назван 22 февраля. Подрядчику предстоит отреставрировать кирпичную кладку сен, цоколя архитектурных деталей и кирпичных откосов, восстановить прежние объемы архитектурных элементов, раскрыть части заложенных оконных проемов в цокольном этаже, восстановить штукатурные поверхности, провести реставрацию крылец здания, заменить бетонные отмостки, устроить организованный водосток, а также другие работы согласно научно-проектной и рабочей документации.
Здание Грачевской больницы было построено в 1910–1914 годах для госпиталя Пермских пушечных заводов. Двухэтажный кирпичный дом имеет конфигурацию в виде буквы Ж и состоит из трех зданий, соединенных переходами.
Начало капитального ремонта назначено на 11 марта, а дата его окончания — 10 декабря 2024 года.