Стали известны победители традиционной Спортакиады муниципальных служащих Перми

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Сегодня, 11 февраля, состоялись спортивные соревнования среди разных подразделений мэрии и администрации районов Перми. Сотрудники ведомств состязались в лыжных гонках, волейболу и эстафете.
Первое место в общем зачете одержала команда Мотовилихинского района, второе — команда Кировского района, а третье — команда блока развития инфраструктуры. Информацию об этом сообщил Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Вчера, в рамках ежегодной массовой гонки «Лыжни России-2024» на старты вышли 5 тыс. пермяков. Мероприятие состоялось на спортивных базах «Прикамье» и «Пермские медведи». Глава города отмечает, «на гонку пермяки приходили целыми семьями».