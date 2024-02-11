Стали известны победители традиционной Спортакиады муниципальных служащих Перми

Сегодня, 11 февраля, состоялись спортивные соревнования среди разных подразделений мэрии и администрации районов Перми. Сотрудники ведомств состязались в лыжных гонках, волейболу и эстафете.



Первое место в общем зачете одержала команда Мотовилихинского района, второе — команда Кировского района, а третье — команда блока развития инфраструктуры. Информацию об этом сообщил Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.