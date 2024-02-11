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Стали известны победители традиционной Спортакиады муниципальных служащих Перми

Стали известны победители традиционной Спортакиады муниципальных служащих Перми

11 февраля 2024, 11:58
Фото: Телеграм-канал Эдуарда Соснина
Сотрудники подразделений мэрии и администрации районов Перми состязались в лыжных гонках, волейболу и эстафете.

Сегодня, 11 февраля, состоялись спортивные соревнования среди разных подразделений мэрии и администрации районов Перми. Сотрудники ведомств состязались в лыжных гонках, волейболу и эстафете.

Первое место в общем зачете одержала команда Мотовилихинского района, второе — команда Кировского района, а третье — команда блока развития инфраструктуры. Информацию об этом сообщил Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Вчера, в рамках ежегодной массовой гонки «Лыжни России-2024» на старты вышли 5 тыс. пермяков. Мероприятие состоялось на спортивных базах «Прикамье» и «Пермские медведи». Глава города отмечает, «на гонку пермяки приходили целыми семьями».

Фото: Телеграм-канал Эдуарда Соснина
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#Пермь#Прикамье#Кировский район#Пермские медведи#Мотовилихинский район#Семьи#Гонка#Лыжни России-2024#Блок развития инфраструктуры#Спортивные базы
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