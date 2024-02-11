С 1 июля 2024 года стоимость отопления в Перми вырастет на 13,1%

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:43
С 1 июля 2024 года средний рост цен на тепловую энергию в Перми составит 13,1%. Информацию об это сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на департамент ЖКХ .
Ранее краевое правительство установило предельный уровень повышения цен на теплоснабжение тарифов в 15%. Ведомство отмечает, что «в Перми максимальный индекс роста цен на тепло ниже предельно допустимого роста».
Ранее сообщалось, что «Т Плюс» повысила температуру теплоносителя в Перми и Краснокамске из-за приближающихся морозов. Для надёжной подачи тепла клиентам уровень нагрева в тепловых сетях будет превышать 100 градусов.