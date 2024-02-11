Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Сегодня, утром 11 февраля, в Перми на улице Пушкарская на пожаре погибли двое мужчин. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 05:22. Информацию об этом сообщило МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru.
На место инцидента прибыла пожарная команда в количестве 22 человек и 15 единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения из окна пятого этажа наблюдалось задымление.
Пожар удалось ликвидировать в 5:45, площадь тушения составила 5 кв. м. На данный момент сотрудниками ГУ МЧС России по Пермскому краю проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливается.