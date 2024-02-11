Сегодня, утром 11 февраля, в Перми на улице Пушкарская на пожаре погибли двое мужчин. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 05:22. Информацию об этом сообщило МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru.