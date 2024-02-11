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В Перми на улице Пушкарская на пожаре погибли двое мужчин

В Перми на улице Пушкарская на пожаре погибли двое мужчин

11 февраля 2024, 13:16
Фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
Площадь тушения возгорания составила 5 кв. м. По факту инцидента проводится проверка.

Сегодня, утром 11 февраля, в Перми на улице Пушкарская на пожаре погибли двое мужчин. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 05:22. Информацию об этом сообщило МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru.

На место инцидента прибыла пожарная команда в количестве 22 человек и 15 единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения из окна пятого этажа наблюдалось задымление.

Пожар удалось ликвидировать в 5:45, площадь тушения составила 5 кв. м. На данный момент сотрудниками ГУ МЧС России по Пермскому краю проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Мчс#Пушкарская#Погибли
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