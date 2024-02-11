В Прикамье задержана семейная пара мошенников, вымогавшая деньги у пенсионеров

Супруги действовали по схеме «Ваш родственник попал в беду». Пенсионеры, пожелавшие спасти своих близких от выдуманной жуликами тюрьмы, передали «курьерам» более 1 млн. 700 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, следствие пришло к выводу, что ко всем подобным случаям причастны одни и те же лица.