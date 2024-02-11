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В Прикамье задержана семейная пара мошенников, вымогавшая деньги у пенсионеров

В Прикамье задержана семейная пара мошенников, вымогавшая деньги у пенсионеров

11 февраля 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
В отношении супругов возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сотрудниками полиции в Прикамье задержана семейная пара курьеров мошенников. Преступления были совершены в конце января 2024 года на территории Верещагино, Очера, Краснокамска и Перми. Информацию об этом сообщила полиция Прикамья.

Супруги действовали по схеме «Ваш родственник попал в беду». Пенсионеры, пожелавшие спасти своих близких от выдуманной жуликами тюрьмы, передали «курьерам» более 1 млн. 700 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, следствие пришло к выводу, что ко всем подобным случаям причастны одни и те же лица.

Всего известно о шести эпизодах противоправных их действий на территории Пермского края. По фактам инцидентов в отношении пары возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Ведется проверка, устанавливается роль каждого участника в преступной махинации.

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#Пермь#Краснокамск#Пенсионеры#Мошенники#Уголовное дело#Тюрьма#Полиция#Очер#Верещагино#Прикамье#Российская Федерация
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