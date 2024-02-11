В Прикамье задержана семейная пара мошенников, вымогавшая деньги у пенсионеров

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Сотрудниками полиции в Прикамье задержана семейная пара курьеров мошенников. Преступления были совершены в конце января 2024 года на территории Верещагино, Очера, Краснокамска и Перми. Информацию об этом сообщила полиция Прикамья.
Супруги действовали по схеме «Ваш родственник попал в беду». Пенсионеры, пожелавшие спасти своих близких от выдуманной жуликами тюрьмы, передали «курьерам» более 1 млн. 700 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, следствие пришло к выводу, что ко всем подобным случаям причастны одни и те же лица.
Всего известно о шести эпизодах противоправных их действий на территории Пермского края. По фактам инцидентов в отношении пары возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Ведется проверка, устанавливается роль каждого участника в преступной махинации.