За 11 месяцев 2023 года Прикамье покинуло 9,5 тысяч человек

Основные причины убыли населения в крае — сокращение рождаемости и отъезд пермяков в другие регионы. Миграционный отток за этот период составил 1,9 тыс. человек, большая часть которых уехала в Москву, Краснодарский край, Ленинградскую область и г. Санкт-Петербург, а среди стран дальнего зарубежья — в Германию и Израиль.