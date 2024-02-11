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За 11 месяцев 2023 года Прикамье покинуло 9,5 тысяч человек

За 11 месяцев 2023 года Прикамье покинуло 9,5 тысяч человек

11 февраля 2024, 10:06
Среди стран дальнего зарубежья пермяки предпочли Германию и Израиль.

За 11 месяцев 2023 года население Прикамья сократилось на 9,5 тыс. человек. За аналогичный период 2022 года уменьшение численности населения составило 10,6 тыс. человек. Информацию об этом сообщил Пермьстат.

Основные причины убыли населения в крае — сокращение рождаемости и отъезд пермяков в другие регионы. Миграционный отток за этот период составил 1,9 тыс. человек, большая часть которых уехала в Москву, Краснодарский край, Ленинградскую область и г. Санкт-Петербург, а среди стран дальнего зарубежья — в Германию и Израиль.

Положительное сальдо миграции в Пермском крае сложилось со странами СНГ, по большей части за счет притока населения Таджикистана.

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#Пермьстат#Население#Рождаемость#Москва#Прикамье#Краснодарский край#Миграция#Израиль#Германия#Таджикистан#Снг#Ленинградская область
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