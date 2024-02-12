Бил руками и ногами по голове, пока мужчина не умер. В Перми задержан убийца

Posted Вчера, 16:20
Published Вчера, 16:20
Modified Вчера, 16:22
Updated Вчера, 16:22
В Перми предъявлено обвинение жителю Орджоникидзевского района. 25-летний пермяк до смерти забил знакомого, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 26 января обвиняемый, находясь в одном из домов, расположенном в Орджоникидзевском районе Перми, в ходе ссоры с потерпевшим, нанес начал драку. Он нанес последнему удары руками и ногами по голове, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался спустя непродолжительное время.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. (Убийство). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.