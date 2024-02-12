Бил руками и ногами по голове, пока мужчина не умер. В Перми задержан убийца

Вечером 26 января обвиняемый, находясь в одном из домов, расположенном в Орджоникидзевском районе Перми, в ходе ссоры с потерпевшим, нанес начал драку. Он нанес последнему удары руками и ногами по голове, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался спустя непродолжительное время.