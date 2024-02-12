Чиновников администрации Чусового подозревают в мошенничестве при капремонте домов

Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки соблюдения норм жилищного законодательства во время капремонта. Известно, что в 2020 году мэрия заключила трехстороннее соглашение на проведение капремонта, по которому фонд нанял нескольких подрядчиков для проведения работ. По распоряжению главы Сергея Белова был утвержден перечень работ на 2021–2023 годы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в него включены около двухсот зданий.