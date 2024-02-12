Чиновников администрации Чусового подозревают в мошенничестве при капремонте домов

Posted Вчера, 14:26
Published Вчера, 14:26
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Капитальный ремонт жилых домов на улице Ленина в Чусовом закончился возбуждением уголовного дела, сообщают сегодня в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Пока дело расследуется по факту преступления, но, по информации журналиста Properm.ru, органы предварительного следствия усматривают состав преступления в действиях муниципальных чиновников. Ущерб бюджету Чусового составил 1,8 млн рублей.
Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки соблюдения норм жилищного законодательства во время капремонта. Известно, что в 2020 году мэрия заключила трехстороннее соглашение на проведение капремонта, по которому фонд нанял нескольких подрядчиков для проведения работ. По распоряжению главы Сергея Белова был утвержден перечень работ на 2021–2023 годы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в него включены около двухсот зданий.
Наряду с другими проводился капремонт 25 домов на улице Ленина, здесь обновлялись фасады и кровли домов. Во время проверки сотрудники прокуратуры обнаружили, что работы по строительному контролю и надзору за ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту 25 многоквартирных домов были оплачены дважды.
Стройконтроль по контракту с фондом капремонта проводила специализированная организация. Муниципалитет же заключил еще один муниципальный контракт на проведение этих же работ, но уже с физлицом. За оказанные услуги из бюджета по муниципальной программе «Качественное жилье Чусовского городского округа» исполнителю было перечислено 1,8 млн рублей.
Материалы прокурорской проверки, по результатам которых усматривались факты преступления, были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.