Две трети преступлений в Прикамье за прошлый год совершены рецидивистами

В 2022 году было установлено 14 тыс. 908 человек, причастных к преступной деятельности. За минувший год в совершении преступлений меньше было изобличено женщин (2545, минус 8,7% к 2022 году), безработных (8738, минус 1,7%), лиц в состоянии алкогольного опьянения (5511, минус 2,1%).