Две трети преступлений в Прикамье за прошлый год совершены рецидивистами

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Published Сегодня, 04:36
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За прошлый год в Прикамье было выявлено 14 тыс. 234 человека, совершивших преступления. Такие данные приводятся в информационно-аналитической записке ГУ МВД по Пермскому краю, направленной в адрес депутатов Законодательного собрания, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
ГУ МВД отмечает, что за минувший год 61,3% общего количества обвиняемых и подозреваемых в преступлениях на момент совершения противоправных деяний не имели постоянного источника дохода, 67,7% уже привлекались к ответственности, 38,7% находились в алкогольном опьянении.
В 2022 году было установлено 14 тыс. 908 человек, причастных к преступной деятельности. За минувший год в совершении преступлений меньше было изобличено женщин (2545, минус 8,7% к 2022 году), безработных (8738, минус 1,7%), лиц в состоянии алкогольного опьянения (5511, минус 2,1%).
В то же время за совершение преступлений в 2023 году привлекли больше несовершеннолетних (568, плюс 1,4%), условно осужденных (236, плюс 29%) и ранее судимых (5884, плюс 5,9%).