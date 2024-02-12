properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Две трети преступлений в Прикамье за прошлый год совершены рецидивистами

Две трети преступлений в Прикамье за прошлый год совершены рецидивистами

12 февраля 2024, 04:36
Фото: 1MI
Почти 40% преступников были в момент совершения преступления нетрезвыми.

За прошлый год в Прикамье было выявлено 14 тыс. 234 человека, совершивших преступления. Такие данные приводятся в информационно-аналитической записке ГУ МВД по Пермскому краю, направленной в адрес депутатов Законодательного собрания, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

ГУ МВД отмечает, что за минувший год 61,3% общего количества обвиняемых и подозреваемых в преступлениях на момент совершения противоправных деяний не имели постоянного источника дохода, 67,7% уже привлекались к ответственности, 38,7% находились в алкогольном опьянении.

В 2022 году было установлено 14 тыс. 908 человек, причастных к преступной деятельности. За минувший год в совершении преступлений меньше было изобличено женщин (2545, минус 8,7% к 2022 году), безработных (8738, минус 1,7%), лиц в состоянии алкогольного опьянения (5511, минус 2,1%).

В то же время за совершение преступлений в 2023 году привлекли больше несовершеннолетних (568, плюс 1,4%), условно осужденных (236, плюс 29%) и ранее судимых (5884, плюс 5,9%).

Читайте также:
Названо место Пермского края по уровню преступности в РоссииГде жить опаснее всего? В МВД рассказали о самых криминальных районах ПермиВ Пермском крае осудили серийного грабителя пенсионерок
#Общество#Преступление#Статистика#Преступность#Преступник#Преступления#Гу мвд#Преступники
Подпишитесь
В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»
Сегодня, 10:44
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
Сегодня, 11:56
Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае
Сегодня, 11:06
Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение
Сегодня, 07:57
Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын
Сегодня, 08:22
В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома
Сегодня, 07:16