Энергетики пытались получить с пермского предпринимателя в шесть раз больше тарифа

Антимонопольщики провели расследование и выяснили, что в цену подключения были незаконно включены лишние затраты на строительство энергосетей от существующих энергообъектов до присоединяемого здания. Из-за этого стоимость подключения торгового объекта оказалась завышена более чем в шесть раз.