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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Энергетики пытались получить с пермского предпринимателя в шесть раз больше тарифа

Энергетики пытались получить с пермского предпринимателя в шесть раз больше тарифа

12 февраля 2024, 13:02
Фото: 1MI
Мужчина должен был заплатить 260 тысяч рублей вместо 41 тысячи.

Пермский предприниматель получил счет на подключение строящегося торгового центра в шесть раз выше, чем должно было быть по тарифам. Бизнесмен пожаловался в УФАС, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявитель выразил сомнения в обоснованности предъявленной ему ПАО «Россети Урал» стоимости подключения к энергосетям строящегося торгового центра в микрорайоне Нижняя Курья. Согласно счету, выставленному энергокомпанией, предприниматель должен был оплатить 260 тыс. рублей за услугу подключения.

Антимонопольщики провели расследование и выяснили, что в цену подключения были незаконно включены лишние затраты на строительство энергосетей от существующих энергообъектов до присоединяемого здания. Из-за этого стоимость подключения торгового объекта оказалась завышена более чем в шесть раз.

Ведомством было возбуждено дело об административном правонарушении, в ходе рассмотрения которого энергокомпания сообщила о допущенной ошибке в расчетах и сделала перерасчет платы за подключение, которая в конечном итоге снизилась до 41 тыс. рублей.

По итогам рассмотрения административного производства к ответственности привлечен один из руководителей ПО «Пермские городские электрические сети» филиала «Пермэнерго» ПАО «Россети Урал», ему назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

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#Экономика#Пермь#Пермское уфас#Курья#Энергетика#Энергетики
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