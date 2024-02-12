Энергетики пытались получить с пермского предпринимателя в шесть раз больше тарифа

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Пермский предприниматель получил счет на подключение строящегося торгового центра в шесть раз выше, чем должно было быть по тарифам. Бизнесмен пожаловался в УФАС, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявитель выразил сомнения в обоснованности предъявленной ему ПАО «Россети Урал» стоимости подключения к энергосетям строящегося торгового центра в микрорайоне Нижняя Курья. Согласно счету, выставленному энергокомпанией, предприниматель должен был оплатить 260 тыс. рублей за услугу подключения.
Антимонопольщики провели расследование и выяснили, что в цену подключения были незаконно включены лишние затраты на строительство энергосетей от существующих энергообъектов до присоединяемого здания. Из-за этого стоимость подключения торгового объекта оказалась завышена более чем в шесть раз.
Ведомством было возбуждено дело об административном правонарушении, в ходе рассмотрения которого энергокомпания сообщила о допущенной ошибке в расчетах и сделала перерасчет платы за подключение, которая в конечном итоге снизилась до 41 тыс. рублей.
По итогам рассмотрения административного производства к ответственности привлечен один из руководителей ПО «Пермские городские электрические сети» филиала «Пермэнерго» ПАО «Россети Урал», ему назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.