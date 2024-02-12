Еженедельное число заболевших коронавирусом в Прикамье незначительно снизилось

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
В Прикамье на прошедшей неделе, с 5 по 11 февраля, зафиксировано 356 случаев заражения коронавирусом или 13,7 на 100 тыс. населения. Всего в Перми выявлено 190 случаев — это 53% от всех заболевших за неделю. Неделей ранее в регионе было обнаружено 332 зараженных инфекцией, сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.
С начала пандемии, марта 2020 года, в Пермском крае зарегистрировано 501 тыс. 739 случаев заражения COVID-19. За последние три месяца в структуре лабораторно исследованных проб во всех случаях идентифицирован штамм «омикрон».