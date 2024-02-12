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Новым и.о. главы Индустриального района Перми стал силовик Алексей Полудницын

Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын

12 февраля 2024, 08:22
Фото: пресс-служба мэрии Перми

Новым и.о. главы Индустриального района Перми стал силовик Алексей Полудницын

Полудницын руководил следственным отделом в Добрянке более 10 лет.

Индустриальный район Перми возглавил Алексей Полудницын, сейчас он находится в статусе исполняющего обязанности, сообщает пресс-служба мэрии. Он окончил Юридический институт МВД России, служил в органах внутренних дел, был следователем прокуратуры Оханского района. С 2013 года возглавлял следственный отдел в Добрянке.

С должности в СК Полудницын ушел в январе 2024 года из-за выхода на пенсию. Ранее Индустриальный район возглавлял Дмитрий Дробинин — он был главой района с осени 2021 года. От приставки и. о. Дробинин избавился в январе 2022 года. Должность Дробинин покинул в январе 2024 года.

Telegram-канал Mash утверждает, что Дробинин является фигурантом уголовного дела о взятке. Он якобы получил от предпринимателя, который обратился с просьбой сохранить бизнес, 28 тыс. рублей. Деньги были нужны для выплаты по кредиту за японский внедорожник, купленный экс-чиновником в конце прошлого года. Предприниматель отправил деньги, а затем испугался и пошел к силовикам.

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#Кадровые перестановки#Возле кормушки#Пермь#Взятки#Индустриальный район
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