Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын

С должности в СК Полудницын ушел в январе 2024 года из-за выхода на пенсию. Ранее Индустриальный район возглавлял Дмитрий Дробинин — он был главой района с осени 2021 года. От приставки и. о. Дробинин избавился в январе 2022 года. Должность Дробинин покинул в январе 2024 года.