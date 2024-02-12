Как отметить День святого Валентина в Перми в 2024 году и что подарить

На городской эспланаде продолжает работать главный ледовый городок. Он расположен перед зданием Театра-Театра. Его посещение бесплатное. Вечером 14 февраля 2024 года будет мероприятие под названием «Горячий лед», пермяков приглашают провести день всех влюбленных на льду. Подробности о мероприятии пока неизвестны, но есть время его проведения: с 19:00 до 20:00. Оно будет проводиться во взрослой зоне на катке, в этом году также организована детская зона. «Горячий лед» проходит в рамках фестиваля зимних видов спорта, который стартовал в конце 2023 года.