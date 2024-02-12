Как отметить День святого Валентина в Перми в 2024 году и что подарить

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Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 05:28
В Перми традиционно каждый год объявляют различные акции и мероприятия, чтобы скрасить 14 февраля. Напомним, что дополнительного выходного на эту дату не дается. Ближайший праздник в феврале, в который россияне будут отдыхать — День Защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.
На городской эспланаде продолжает работать главный ледовый городок. Он расположен перед зданием Театра-Театра. Его посещение бесплатное. Вечером 14 февраля 2024 года будет мероприятие под названием «Горячий лед», пермяков приглашают провести день всех влюбленных на льду. Подробности о мероприятии пока неизвестны, но есть время его проведения: с 19:00 до 20:00. Оно будет проводиться во взрослой зоне на катке, в этом году также организована детская зона. «Горячий лед» проходит в рамках фестиваля зимних видов спорта, который стартовал в конце 2023 года.
Есть и более неординарный способ провести 14 февраля — пожениться под руководством робота Арди. Машина проведет церемонию бракосочетания, предложит произнести клятвы верности, вручит «кибербрачное свидетельство», а также уникальные брачные кольца. Организаторы отмечают, что необычное свидетельство не имеет юридической силы — это лишь сувенир. Самая регистрация платная, будет проходить в ТРЦ «iMall Эспланада».
14 февраля в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского состоится концерт «Письма любви. Вечер камерной музыки». Начало намечено на 19:00, осталось лишь семь билетов по цене от 300 до 800 рублей.
В большом зале Пермской филармонии в то же время состоится концерт «Великие пианисты. Рахманинов, Лист: Дмитрий Маслеев». Тут билетов в разы больше — более 50. Цена составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
В кинотеатрах в День святого Валентина также можно будет найти картины про любовь. Например, пройдет трансляция нового фильма «Лед-3», выпущенного в 2024 году. По сюжету молодая фигуристка Надя встречается на тренировке с дерзким хоккеистом из Москвы — между ними вспыхивает первая любовь. Однако между ними становится отец, который разлучает пару.
14 февраля в 12:00 начнутся показательные кормления белых медведей и других животных. Вдобавок, в этот день два человека смогут пройти по одному взрослому билету.
16 февраля в 22:00 в «Горном хрустале» состоится вечеринка в стиле Барби. Пускать на нее будут только тех, чей внешний вид соответствует образам Барби и Кена.
Список подарков:
День святого Валентина также называют Валентинов день или День всех влюбленных. В России этот праздник начали отмечать в 1990-е. В 2008 году появилась некая отечественная альтернатива зарубежному празднику — День семьи, любви и верности. Его отмечают 8 июля.
Сам День святого Валентина является праздником католического происхождения. Символом праздника является валентинка — открытка в форме сердца. Ее традиционные цвета — красный или розовый.
По самой распространенной версии, появление праздника связано с римским императором. Клавдий II Готский запретил католические свадьбы, чтобы мужчины не думали на поле боя о семье. Однако священник по имени Валентин все равно тайно женил влюбленных. Его раскрыли и арестовали, а затем казнили.
Во время последнего опроса ВЦИОМ отмечал, что День святого Валентина праздником считают около 26% жителей России. При этом более 81% юношей и девушек в возрасте от 19 до 24 лет отмечают этот праздник. Намного меньшую популярность эта дата имеет среди респондентов в возрасте 45-59 лет (15%) и 35-44 (21%).