Как уберечь себя от травм во время гололеда: советы врача-хирурга

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Во время ледяного дождя или гололеда риск получения травм возрастает из-за падений. Врач советует не выходить на улицу в такую погоду, но если это неизбежно, то важно носить обувь с антискользящей подошвой. Однако и это не гарантирует безопасность, если не двигаться осторожно. Зубова рекомендует ступать аккуратно и полностью опираться на всю подошву. Во время ходьбы не следует держать руки в карманах или заниматься чем-то, так как они могут стать амортизирующей опорой при падении, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«При падении безопаснее опираться на руки и падать вперед. Падение назад является особенно опасным из-за повышенного риска получения травм головы. Если все же произошло падение, нужно осторожно подняться и как можно скорее вернуться домой, чтобы осмотреть травмированное место, наложить холодный компресс и отдохнуть. Если боль не утихает, а участок повреждения опухает, становится голубым или красным, необходимо обратиться в травмпункт», — рассказала врач.
Зубова также предупредила о возможности обморожения при холодном дожде. В этом случае достаточно 10-15 минут на улице, если человек непоследовательно одет. Острые порывы ветра легко проникают сквозь тонкие слои одежды и вызывают охлаждение. Шапка, шарф и перчатки все еще необходимы, даже если улица стала теплее. Врач рекомендует иметь термобелье для случаев ветряной погоды. Это может пригодиться и в морозные дни.