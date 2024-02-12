Как уберечь себя от травм во время гололеда: советы врача-хирурга

Во время ледяного дождя или гололеда риск получения травм возрастает из-за падений. Врач советует не выходить на улицу в такую погоду, но если это неизбежно, то важно носить обувь с антискользящей подошвой. Однако и это не гарантирует безопасность, если не двигаться осторожно. Зубова рекомендует ступать аккуратно и полностью опираться на всю подошву. Во время ходьбы не следует держать руки в карманах или заниматься чем-то, так как они могут стать амортизирующей опорой при падении, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».