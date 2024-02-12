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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Как уберечь себя от травм во время гололеда: советы врача-хирурга

12 февраля 2024, 13:29
Специалист в сфере хирургии Нина Зубова поделилась с RT рекомендациями о том, как предотвратить получение травм во время гололеда и дождя.

Во время ледяного дождя или гололеда риск получения травм возрастает из-за падений. Врач советует не выходить на улицу в такую погоду, но если это неизбежно, то важно носить обувь с антискользящей подошвой. Однако и это не гарантирует безопасность, если не двигаться осторожно. Зубова рекомендует ступать аккуратно и полностью опираться на всю подошву. Во время ходьбы не следует держать руки в карманах или заниматься чем-то, так как они могут стать амортизирующей опорой при падении, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«При падении безопаснее опираться на руки и падать вперед. Падение назад является особенно опасным из-за повышенного риска получения травм головы. Если все же произошло падение, нужно осторожно подняться и как можно скорее вернуться домой, чтобы осмотреть травмированное место, наложить холодный компресс и отдохнуть. Если боль не утихает, а участок повреждения опухает, становится голубым или красным, необходимо обратиться в травмпункт», — рассказала врач.

Зубова также предупредила о возможности обморожения при холодном дожде. В этом случае достаточно 10-15 минут на улице, если человек непоследовательно одет. Острые порывы ветра легко проникают сквозь тонкие слои одежды и вызывают охлаждение. Шапка, шарф и перчатки все еще необходимы, даже если улица стала теплее. Врач рекомендует иметь термобелье для случаев ветряной погоды. Это может пригодиться и в морозные дни.

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