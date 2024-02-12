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Posted Вчера, 14:24

Published Вчера, 14:24

Modified Вчера, 14:27

Updated Вчера, 14:27

Краевые власти полностью отказались от идеи построить в Перми центр фигурного катания

Краевые власти полностью отказались от идеи построить в Перми центр фигурного катания

12 февраля 2024, 14:24
Фото: правительство Пермского края
Роль площадок, на которых будет развиваться этот вид спорта, будут выполнять катки в окрестностях

Краевые власти полностью отказались от реализации проекта регионального центра по фигурному катанию в пермском микрорайоне Парковый. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на министра спорта Татьяну Чеснокову.

По словам чиновника, строительство объекта — нецелесообразно, так как рядом с данной территорией строится ещё два ледовых катка. «В радиусе 5 км, возникает практически пять ледовых кортов. Поэтому там его строить нецелесообразно. Мы отказались от этих планов, его там не будет», — цитирует чиновника издание.

В августе 2023 года из поправок к проекту бюджета 2023–2025 годов стало известно о том, что на строительство четырёх крытых ледовых объектов намерены направить средства, которые были запланированы на строительство регионального центра фигурного катания. Катки запланированы для строительства в Чусовском, Чернушинском, Кунгурском и Добрянском городских округах.

Ледовый дворец спорта планировали построить в Дзержинском районе, на ул. Шпальной, 2. Подрядчик спроектировал здание регионального центра фигурного катания площадью 6 тыс. кв. м., пропускной способностью 120 человек в два часа, с трибунами вместимостью 250 зрителей. Общая площадь здания должна была составить порядка 12 тыс. кв. м. На первом этаже планировали разместить ледовую арену, раздевалки, тренажерный зал, буфет, сушильные комнаты и другие помещения, на втором этаже — трибуну.

Проектную документацию за 19,5 млн рублей выполнило ООО «Монолит „М“ (Санкт-Петербург). Госэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству регионального центра по фигурному катанию.

Планировалось, что строительство будет финансироваться из краевого и федерального бюджетов. Общая стоимость объекта «Ледовый дворец спорта „Региональный центр по фигурному катанию“ оценивалась в сумму 791,3 млн рублей. В начале 2023 года ледовый дворец должен был открыть свои двери для посетителей.

В октябре 2022 года в минспорта сообщили, что проект регионального центра фигурного катания в Перми планируется реализовать в формате государственно-частного партнёрства. Власти приступили к поиску инвестора. В августе 2023 года там сообщили, что поиски инвестора до сих пор ведутся, пока решений не принималось.

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#Спорт#Пермь#Фигурное катание#Краевой центр по фигурному катанию#Центр фигурного катания#Региональный центр фигурного катания
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