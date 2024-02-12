Краевые власти полностью отказались от идеи построить в Перми центр фигурного катания

По словам чиновника, строительство объекта — нецелесообразно, так как рядом с данной территорией строится ещё два ледовых катка. «В радиусе 5 км, возникает практически пять ледовых кортов. Поэтому там его строить нецелесообразно. Мы отказались от этих планов, его там не будет», — цитирует чиновника издание.