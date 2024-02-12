Кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В первую очередь на данную льготу могут рассчитывать инвалиды первой, второй и третьей группы, люди, получившие серьезные ранения во время вооруженных конфликтов, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, а также дети с группой инвалидности. В группу ветеранов входят участники спецоперации. Кроме того, бесплатная путевка полагается лицам, участвовавшим в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, передает newia.ru.
Отмечается, что право на бесплатную путевку в санаторий на безвозмездной основе имеют застрахованные по программе ОМС. Для получения путевки пациент должен сдать необходимые медицинские анализы по направлению врача и получить от него специальный документ.