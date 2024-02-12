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Кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий

Кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий

12 февраля 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
Федеральный закон № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» содержит перечень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатной путевки в санаторий один раз в год.
Сюжет
Льготы

В первую очередь на данную льготу могут рассчитывать инвалиды первой, второй и третьей группы, люди, получившие серьезные ранения во время вооруженных конфликтов, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, а также дети с группой инвалидности. В группу ветеранов входят участники спецоперации. Кроме того, бесплатная путевка полагается лицам, участвовавшим в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, передает newia.ru.

Отмечается, что право на бесплатную путевку в санаторий на безвозмездной основе имеют застрахованные по программе ОМС. Для получения путевки пациент должен сдать необходимые медицинские анализы по направлению врача и получить от него специальный документ.

#Общество#Льготы#Отдых#Санаторий#Все материалы авторов
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