Кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий

В первую очередь на данную льготу могут рассчитывать инвалиды первой, второй и третьей группы, люди, получившие серьезные ранения во время вооруженных конфликтов, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, а также дети с группой инвалидности. В группу ветеранов входят участники спецоперации. Кроме того, бесплатная путевка полагается лицам, участвовавшим в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, передает newia.ru.