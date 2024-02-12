Купила дочке брендовые вещи. В Прикамье осудили женщину за кражу 300 тысяч рублей

В Пермском крае осудили 55-летнюю жительницу Свердловской области, которая пошла на преступление ради дочери. По данным полиции, кражу она совершила в Кунгуре в августе 2023 года. С МВД обратился представитель магазина парфюмерии и косметики в одном из городских ТЦ. По его словам, были украдены деньги из кабинета заведующей магазина.