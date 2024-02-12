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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Купила дочке брендовые вещи. В Прикамье осудили женщину за кражу 300 тысяч рублей

Купила дочке брендовые вещи. В Прикамье осудили женщину за кражу 300 тысяч рублей

12 февраля 2024, 12:08
Фото: МВД
Злоумышленница уже ранее была судима.

В Пермском крае осудили 55-летнюю жительницу Свердловской области, которая пошла на преступление ради дочери. По данным полиции, кражу она совершила в Кунгуре в августе 2023 года. С МВД обратился представитель магазина парфюмерии и косметики в одном из городских ТЦ. По его словам, были украдены деньги из кабинета заведующей магазина.

Преступницу задержали в Перми. Она открыла сейф ключом, найденным в ящике стола. Всего ей удалось забрать 300 тыс. рублей. Часть денег злоумышленница потратила на ювелирные украшения и брендовые вещи для дочери.

Суд приговорил женщину 3 годам колонии общего режима, ранее она уже была судима.

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#Происшествия#Мвд#Пермь
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