«Любовь — это накладывать побольше пельмешек». Пермяки помогут детям валентинками

«Любовь — это когда отдаёшь ребёнку частичку себя», сказала мама, которая стала донором печени для своей дочери. А за фразой «Любовь — это когда у вас одни глаза, ушки, носик на двоих» стоит история девочки, которая в пять лет потеряла способность

ходить, говорить и воспринимать окружающий мир. Еще один вариант открытки: «Любовь — это когда мама накладывает тебе побольше пельмешек».