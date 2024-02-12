«Любовь — это накладывать побольше пельмешек». Пермяки помогут детям валентинками

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Благотворительный фонд «Дедморозим» Перми выпустил серию благотворительных валентинок «В самое сердце». Цель акции — помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Надписи на открытках придумали подопечные фонда, их родители, а также сотрудники организации.
«Любовь — это когда отдаёшь ребёнку частичку себя», сказала мама, которая стала донором печени для своей дочери. А за фразой «Любовь — это когда у вас одни глаза, ушки, носик на двоих» стоит история девочки, которая в пять лет потеряла способность
ходить, говорить и воспринимать окружающий мир. Еще один вариант открытки: «Любовь — это когда мама накладывает тебе побольше пельмешек».
Стоимость каждой валентинки 100 рублей. Вырученные средства пойдут на авиаперелёты для консультаций с врачами из федеральных центров, закупку специального питания и медицинской техники для детей. Все, что повышает качество жизни тяжелобольных ребят, входит в этот список.
Приобрести открытки можно у партнеров акции, список размещен на сайте фонда. Там же можно купить и электронную версию валентинки, для этого нужно сделать пожертвование с комментарием «Любовь».