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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП на газопроводе в Куеде

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ЧП на газопроводе в Куеде

12 февраля 2024, 07:27
Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП на газопроводе в Куеде

Двое детей проходят лечение в Перми.

Двое тяжело пострадавших при ЧП c газопроводом в Куединском районе продолжают лечение в НИИ им. Склифосовского. Пациенты находятся в Москве с субботы, 10 февраля, им оказывается вся необходимая специализированная помощь, рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. Остальные пострадавшие — двое детей и взрослый — получают медицинскую помощь в ГКБ им. Гринберга в Перми.

Разгерметизация газопровода в деревне Солодовка случилась в минувший четверг, 8 февраля. В результате пострадали восемь человек, среди которых двое детей, также сгорели три частных дома и надворные постройки. Ранее сообщалось, что трое пострадавших проходят амбулаторное лечение. Журналист Properm.ru выяснила, что газопровод принадлежит компании ЛУКОЙЛ. В «ЛУКОЙЛ-Пермь» эту информацию не комментируют, пока комиссия не завершит проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин позже взял расследование уголовного дела на контроль.

Второе за 30 лет ЧП на производстве ЛУКОЙЛа в Куеде: как это было на самом деле
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#Происшествия#Общество#Пермь#Минздрав#Крупное ЧП в Куеде
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