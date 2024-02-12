Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ЧП на газопроводе в Куеде

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Двое тяжело пострадавших при ЧП c газопроводом в Куединском районе продолжают лечение в НИИ им. Склифосовского. Пациенты находятся в Москве с субботы, 10 февраля, им оказывается вся необходимая специализированная помощь, рассказали Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края. Остальные пострадавшие — двое детей и взрослый — получают медицинскую помощь в ГКБ им. Гринберга в Перми.
Разгерметизация газопровода в деревне Солодовка случилась в минувший четверг, 8 февраля. В результате пострадали восемь человек, среди которых двое детей, также сгорели три частных дома и надворные постройки. Ранее сообщалось, что трое пострадавших проходят амбулаторное лечение. Журналист Properm.ru выяснила, что газопровод принадлежит компании ЛУКОЙЛ. В «ЛУКОЙЛ-Пермь» эту информацию не комментируют, пока комиссия не завершит проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин позже взял расследование уголовного дела на контроль.