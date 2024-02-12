Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ЧП на газопроводе в Куеде

Разгерметизация газопровода в деревне Солодовка случилась в минувший четверг, 8 февраля. В результате пострадали восемь человек, среди которых двое детей, также сгорели три частных дома и надворные постройки. Ранее сообщалось, что трое пострадавших проходят амбулаторное лечение. Журналист Properm.ru выяснила, что газопровод принадлежит компании ЛУКОЙЛ. В «ЛУКОЙЛ-Пермь» эту информацию не комментируют, пока комиссия не завершит проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин позже взял расследование уголовного дела на контроль.