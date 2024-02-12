На экс-главу Индустриального района Перми завели дело за взятку. Его сдал бизнесмен

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Перми на экс-главу Индустриального района Дмитрия Дробинина завели уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Его сдал бизнесмен, который и дал взятку чиновнику, сообщает telegram-канал Mash.
Сообщается, что владелец пермской автомойки обратился к главе района с просьбой помочь сохранить его бизнес. Тот согласился, но в качестве поощрения за свою услугу попросил бизнесмена оплатить ежемесячный платеж за свой новый автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser, который купил в конце декабря прошлого года в кредит за 2,6 млн рублей.
Дробинин попросил предпринимателя положить на его счет сначала 30 тыс. рублей, а несколько позже еще 28 тыс. Собственник автомойки выполнил все указания подозреваемого, однако испугался и пошел в УФСБ по Пермскому краю с чистосердечным признанием.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Теперь экс-чиновнику грозит до трех лет заключения под стражей.
Дмитрий Дробинин занимал пост главы Индустриального района города с октября 2021 года. В январе 2024-го мэрия Перми решила не продлевать с ним контракт. И.о. главы района назначен Дмитрий Безденежных. В конце января появилась информация, что Индустриальный район может возглавить полковник юстиции Алексей Полудницын. Он начал свою карьеру в МВД, после чего перешел в работу в прокуратуру и в следственный комитет.