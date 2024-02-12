На экс-главу Индустриального района Перми завели дело за взятку. Его сдал бизнесмен

Дмитрий Дробинин занимал пост главы Индустриального района города с октября 2021 года. В январе 2024-го мэрия Перми решила не продлевать с ним контракт. И.о. главы района назначен Дмитрий Безденежных. В конце января появилась информация, что Индустриальный район может возглавить полковник юстиции Алексей Полудницын. Он начал свою карьеру в МВД, после чего перешел в работу в прокуратуру и в следственный комитет.