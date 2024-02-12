Пассажир рейса до Перми разбил окно в аэропорту Шереметьево

Пассажир рейса «Москва — Пермь» разбил стекло представительства авиакомпании «Победа» в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина должен был в 23:55 сесть в самолет до Перми, однако в аэропорт он попал только спустя час после завершения регистрации. Самолет уже улетел, тогда он пошел к представителям авиакомпании.