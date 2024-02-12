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Пассажир рейса до Перми разбил окно в аэропорту Шереметьево

Пассажир рейса до Перми разбил окно в аэропорту Шереметьево

12 февраля 2024, 11:15
Фото: 1MI
Мужчина начал агрессивно себя вести из-за опоздания на рейс.

Пассажир рейса «Москва — Пермь» разбил стекло представительства авиакомпании «Победа» в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина должен был в 23:55 сесть в самолет до Перми, однако в аэропорт он попал только спустя час после завершения регистрации. Самолет уже улетел, тогда он пошел к представителям авиакомпании.

Мужчина сначала кричал на сотрудников, а затем поднял стойку ограждения и кинул ее в сторону людей. Стекло разбилось, никто не пострадал. На нарушителя составили протокол за повреждение чужого имущества. Ему грозит штраф до 500 рублей.

Видео: t.me/ aviatorshina
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