Пермская актриса Катерина Шпица спела песню королевы рок-н-ролла

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Пермская актриса Екатерина Шпица исполнила песню американской исполнительницы Тины Тернер. Перед этим она нанесла на себя грим черного цвета. По ее словам, ролик снят во время сессии по дисциплине «Грим», тема — «Национальный грим».
«Сама нарисовала часа за 1,5, сама спела. Не, Тину Тернер на себе нарисовать не было цели. Просто люблю эту песню», — рассказала Шпица в социальных сетях.
По словам актрисы, она учится на заочном отделении Пермского университета культуры на актёрском факультете. Она начала учиться для того, чтобы восполнить пробел в знаниях в области искусства, так как училась на юрфаке.
Екатерина Шпица родилась в Перми в 1985 году. Широкую популярность получила благодаря роли в сериале «Реальные пацаны» (16+).