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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Конструкторы в Перми создали деревянную «Теслу»

Пермские конструкторы создали деревянный аналог Tesla

12 февраля 2024, 09:53
Фото: скриншот видео «Телевизионной службы новостей»

Конструкторы в Перми создали деревянную «Теслу»

В таком автомобиле пока можно ездить только по дворам.

Команда пермских механиков сконструировала свою версию электромобиля Tesla. Правда, они взяли за основу старый внедорожник — УАЗ 469. С автомобиля срезали крышу, сняли двери и капот, обшили деревом и фанерой, а также дали ему форму как у легендарного электромобиля, пишет Telegram-канал SHOT.

Главный инженер и механик проекта Иван Костевич говорит, что Илон Маск кинул им определенный вызов. Команда ответила — «с нашими бюджетами, с нашими идейными помыслами». Изобретенный автомобиль даже ездит по дворам, и у него есть госномера. Однако на дорогу такой выезжать не будет — может привлечь внимание сотрудников ГИБДД. Конструкторы назвали свою машину «Древесла» — по аналогии с Tesla. Сейчас механики разрабатывают «Буханку-вертолет» — автомобиль с крутящимся винтом на крыше.

Компания Tesla была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Сама компания считает ее сооснователями миллиардера Илона Маска, Джеффри Брайана Штробеля и Иэна Райта.

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#Авто#Общество#Пермь#Тесла#Изобретение
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