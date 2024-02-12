Пермские конструкторы создали деревянный аналог Tesla

Главный инженер и механик проекта Иван Костевич говорит, что Илон Маск кинул им определенный вызов. Команда ответила — «с нашими бюджетами, с нашими идейными помыслами». Изобретенный автомобиль даже ездит по дворам, и у него есть госномера. Однако на дорогу такой выезжать не будет — может привлечь внимание сотрудников ГИБДД. Конструкторы назвали свою машину «Древесла» — по аналогии с Tesla. Сейчас механики разрабатывают «Буханку-вертолет» — автомобиль с крутящимся винтом на крыше.