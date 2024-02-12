Пермский ФК «Амкар» покидают еще двое игроков

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Из пермского футбольного клуба «Амкар» ушли Денис Кравченко и Александр Иванов. Контракт с участниками был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает «Амкар Пермь» на своем официальном сайте.
Оба игрока были полузащитниками. Александр Иванов присоединился к пермской команде летом 2023 года и прошлом сезоне провел две игры «в серебре» Второй Лиги А. Другой игрок, Денис Кравченко, пришел в «Амкар» также в июле прошлого года и успел сыграть в 13 матчах этого сезона.
Ранее сообщалось, что спортивный клуб покинули еще двое игроков Константин Морозов и Давид Папикян. Расторжение контракта с первым из них состоялось по обоюдному согласию сторон, а со вторым — по собственной инициативе футболиста.