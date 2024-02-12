properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Пермяка осудили за избиение одноклассника гвоздодером

Пермяка осудили за избиение одноклассника гвоздодером

12 февраля 2024, 05:28
Фото: fusionbrain.ai
Конфликт между мужчинами произошел во дворе дома.

Жителя Пермского края осудили за нападение с гвоздодером на бывшего одноклассника. Это произошло в июне 2023 года в Лысьве. Подсудимый и его знакомый выпивали во дворе дома. В один из моментов рядом оказался их бывший одноклассник, сообщает пресс-службы Пермского краевого суда.

Встреча не была приятной, начался словесный конфликт. Тогда подсудимый ударил кулаком в грудь пришедшего одноклассника, а затем избил его гвоздодером. Бил он по рукам, ногам и голове. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, перелом ребра.

Обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что гвоздодер был у него в рюкзаке, так как он шел с подработки. Во время конфликта ему показалось, что одноклассник достает из куртки нож, поэтому он и начал бить его гвоздодером.

Мужчину приговорили к 3 годам колонии строгого режима по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подсудимый пытался обжаловать приговор, утверждая, что потерпевший его простил и не хочет жесткого наказания для него, однако решение суда осталось тем же.

Читайте также:
Суд арестовал на два месяца надругавшегося над девушкой пермякаБил руками и ногами. Подростка из Прикамья осудили за нападение на матьВ Кузбассе мужчина пытался избить подростка за затянувшийся поединок на секции
#Происшествия#Суд#Пермь#Нападение
Подпишитесь
В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»
Сегодня, 10:44
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
Сегодня, 11:56
Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае
Сегодня, 11:06
Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение
Сегодня, 07:57
Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын
Сегодня, 08:22
В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома
Сегодня, 07:16