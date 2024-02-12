Пермяка осудили за избиение одноклассника гвоздодером

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Жителя Пермского края осудили за нападение с гвоздодером на бывшего одноклассника. Это произошло в июне 2023 года в Лысьве. Подсудимый и его знакомый выпивали во дворе дома. В один из моментов рядом оказался их бывший одноклассник, сообщает пресс-службы Пермского краевого суда.
Встреча не была приятной, начался словесный конфликт. Тогда подсудимый ударил кулаком в грудь пришедшего одноклассника, а затем избил его гвоздодером. Бил он по рукам, ногам и голове. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, перелом ребра.
Обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что гвоздодер был у него в рюкзаке, так как он шел с подработки. Во время конфликта ему показалось, что одноклассник достает из куртки нож, поэтому он и начал бить его гвоздодером.
Мужчину приговорили к 3 годам колонии строгого режима по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подсудимый пытался обжаловать приговор, утверждая, что потерпевший его простил и не хочет жесткого наказания для него, однако решение суда осталось тем же.