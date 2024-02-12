Пермяков призывают сообщать о продаже сигарет в киосках

В Прикамье в конце января вступило в силу постановление краевого правительства о выплатах денег за информацию о нетрезвых водителях. На год выделен бюджет в 250 тыс. рублей. Теперь за сообщение о пьяном водителе пермяки смогут получить 5 тыс. рублей, но с учетом налогообложения данная сумма будет немного меньше.