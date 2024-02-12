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Posted Вчера, 16:36

Published Вчера, 16:36

Modified Вчера, 16:38

Updated Вчера, 16:38

Пермяков призывают сообщать о продаже сигарет в киосках

Пермяков призывают сообщать о продаже сигарет в киосках

12 февраля 2024, 16:36
Фото: 1MI
Запрет на торговлю табаком в НТО вводится с 1 марта.
Сюжет
Нто

С 1 марта пермяков призывают сообщать о фактах продажи табачных изделий в киосках и павильонах. Об этом сообщают в администрации Перми.

С 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу табачной продукции в павильонах. Контролировать соблюдения закона будут специалисты мэрии. Горожане смогут сообщать о фактах продажи табака в НТО в районные администрации или в департамент экономики и промышленной политики.

Специалисты городской администрации уведомили 114 владельцев нестационарных торговых объектов о новых требованиях. В марте специалисты мэрии начнут контролировать соблюдение нового закона. За несоблюдение данного закона предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.

В Прикамье в конце января вступило в силу постановление краевого правительства о выплатах денег за информацию о нетрезвых водителях. На год выделен бюджет в 250 тыс. рублей. Теперь за сообщение о пьяном водителе пермяки смогут получить 5 тыс. рублей, но с учетом налогообложения данная сумма будет немного меньше.

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#Пермь#Нто#Сигареты#Борьба с нто#Табак#Табакокурение
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