Пермяков призывают сообщать о продаже сигарет в киосках

Posted Вчера, 16:36
Published Вчера, 16:36
Modified Вчера, 16:38
Updated Вчера, 16:38
С 1 марта пермяков призывают сообщать о фактах продажи табачных изделий в киосках и павильонах. Об этом сообщают в администрации Перми.
С 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу табачной продукции в павильонах. Контролировать соблюдения закона будут специалисты мэрии. Горожане смогут сообщать о фактах продажи табака в НТО в районные администрации или в департамент экономики и промышленной политики.
Специалисты городской администрации уведомили 114 владельцев нестационарных торговых объектов о новых требованиях. В марте специалисты мэрии начнут контролировать соблюдение нового закона. За несоблюдение данного закона предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.
В Прикамье в конце января вступило в силу постановление краевого правительства о выплатах денег за информацию о нетрезвых водителях. На год выделен бюджет в 250 тыс. рублей. Теперь за сообщение о пьяном водителе пермяки смогут получить 5 тыс. рублей, но с учетом налогообложения данная сумма будет немного меньше.