Политолог Сипров сравнил интервью Карлсона с лентой Стоуна про Путина

Он сказал, что нельзя однозначно ответить на вопрос о том, кто из этих двух американцев лучше раскрыл образ Путина и дал более точное представление о интересах России. Оба работы являются шедеврами своего рода. Обе работы — творческие продукты, поэтому оценка зависит от вкуса зрителей. Есть также фактор возраста. Более старшим зрителям может показаться ближе фильм Стоуна, который отражает Путина с 1960-х годов.