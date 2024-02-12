properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Политолог Сипров сравнил интервью Карлсона с лентой Стоуна про Путина

12 февраля 2024, 13:03
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным было очень популярным в мире. За одни сутки оно набрало 70 миллионов просмотров.

Но есть еще одна известная работа другого американца, которая тоже посвящена Путину и политике России. Это документальный фильм «Путин» Оливера Стоуна. Политолог Вадим Сипров рассказал, какие из этих двух произведений лучше отражают реальность, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он сказал, что нельзя однозначно ответить на вопрос о том, кто из этих двух американцев лучше раскрыл образ Путина и дал более точное представление о интересах России. Оба работы являются шедеврами своего рода. Обе работы — творческие продукты, поэтому оценка зависит от вкуса зрителей. Есть также фактор возраста. Более старшим зрителям может показаться ближе фильм Стоуна, который отражает Путина с 1960-х годов.

С другой стороны, двухчасовое интервью Карлсона трудно сравнивать с многосерийным фильмом Стоуна. Это разные форматы и жанры. Также важно отметить, что ситуация изменилась со времен съемок фильма Стоуна. Сейчас происходит много событий в мире, и на создание документальных шедевров просто нет времени. Поэтому появилось интервью Карлсона. Его интервью — это максимум, что можно сделать сегодня.

Оба автора своими работами смогли донести до зрителей правдивую информацию о российской политике и объяснить, почему она такая, какая есть.

Подпишитесь
В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»
Сегодня, 10:44
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
Сегодня, 11:56
Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае
Сегодня, 11:06
Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение
Сегодня, 07:57
Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын
Сегодня, 08:22
В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома
Сегодня, 07:16