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Posted Вчера, 17:15

Published Вчера, 17:15

Modified Вчера, 17:17

Updated Вчера, 17:17

Порядка 70% взрослых страдают зависимостью от гаджетов

12 февраля 2024, 17:15
Около 70% взрослых людей имеют зависимость от гаджетов. Эта зависимость схожа с наркоманией, никотиновой зависимостью и алкоголизмом, пишет Pravda.Ru.

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что зависимость от смартфонов может быть разной степени тяжести у разных людей. Она подчеркивает, что это зависит от эмоционального уровня и ориентации на эмоции конкретного человека.

По мнению эксперта, зависимость от гаджетов может быть сильнее у тех, кто испытывает яркие эмоции и всегда стремится повысить их интенсивность. Также неструктурированные личности более подвержены этой зависимости, так как они постоянно стремятся быть в онлайне. В то же время, более структурированные люди менее эмоциональны и менее зависимы от гаджетов. Они обладают высоким уровнем ответственности и умеют выделять время для других дел.

Важным фактором является возраст. Новое поколение, которое родилось в эпоху смартфонов, более подвержено зависимости от гаджетов. Они выросли с интернетом и используют его для учебы и общения. Взрослые люди, которые получили опыт жизни без смартфонов, могут легко адаптироваться к отсутствию связи, в то время как новое поколение становится все более зависимым от технологий.

Таким образом, зависимость от гаджетов может быть присуща каждому человеку независимо от пола, однако она зависит от эмоционального уровня и индивидуальных особенностей. Для предотвращения зависимости от гаджетов важно научить ребенка правильно относиться к использованию технологий и находить баланс между онлайном и офлайном.

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