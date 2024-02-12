Порядка 70% взрослых страдают зависимостью от гаджетов

По мнению эксперта, зависимость от гаджетов может быть сильнее у тех, кто испытывает яркие эмоции и всегда стремится повысить их интенсивность. Также неструктурированные личности более подвержены этой зависимости, так как они постоянно стремятся быть в онлайне. В то же время, более структурированные люди менее эмоциональны и менее зависимы от гаджетов. Они обладают высоким уровнем ответственности и умеют выделять время для других дел.