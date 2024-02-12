Порядка 70% взрослых страдают зависимостью от гаджетов

Posted Вчера, 17:15
Published Вчера, 17:15
Modified Вчера, 17:17
Updated Вчера, 17:17
Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что зависимость от смартфонов может быть разной степени тяжести у разных людей. Она подчеркивает, что это зависит от эмоционального уровня и ориентации на эмоции конкретного человека.
По мнению эксперта, зависимость от гаджетов может быть сильнее у тех, кто испытывает яркие эмоции и всегда стремится повысить их интенсивность. Также неструктурированные личности более подвержены этой зависимости, так как они постоянно стремятся быть в онлайне. В то же время, более структурированные люди менее эмоциональны и менее зависимы от гаджетов. Они обладают высоким уровнем ответственности и умеют выделять время для других дел.
Важным фактором является возраст. Новое поколение, которое родилось в эпоху смартфонов, более подвержено зависимости от гаджетов. Они выросли с интернетом и используют его для учебы и общения. Взрослые люди, которые получили опыт жизни без смартфонов, могут легко адаптироваться к отсутствию связи, в то время как новое поколение становится все более зависимым от технологий.
Таким образом, зависимость от гаджетов может быть присуща каждому человеку независимо от пола, однако она зависит от эмоционального уровня и индивидуальных особенностей. Для предотвращения зависимости от гаджетов важно научить ребенка правильно относиться к использованию технологий и находить баланс между онлайном и офлайном.