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Пятеро пермяков лишились 5 миллионов рублей за сутки

Пятеро пермяков лишились 5 миллионов рублей за сутки

12 февраля 2024, 04:26
Фото: fusionbrain.ai
Мошенники действуют по старым схемам.

За сутки пятеро жителей Пермского края потеряли деньги из-за мошенников — они лишились 5,5 млн рублей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, больше всего средств потеряла 49-летняя женщина из Мотовилихинского района Перми.

Ей позвонил неизвестный, который представился следователем. Он пояснил, что на имя потерпевший якобы пытаются оформить кредит. Для защиты денег мошенник предложил ей перевести средства на «безопасный счет». В итоге женщина перевела мошенникам 2,6 млн рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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#Мвд#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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