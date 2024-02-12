Пятеро пермяков лишились 5 миллионов рублей за сутки

Ей позвонил неизвестный, который представился следователем. Он пояснил, что на имя потерпевший якобы пытаются оформить кредит. Для защиты денег мошенник предложил ей перевести средства на «безопасный счет». В итоге женщина перевела мошенникам 2,6 млн рублей.