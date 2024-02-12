Пятеро пермяков лишились 5 миллионов рублей за сутки

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
За сутки пятеро жителей Пермского края потеряли деньги из-за мошенников — они лишились 5,5 млн рублей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, больше всего средств потеряла 49-летняя женщина из Мотовилихинского района Перми.
Ей позвонил неизвестный, который представился следователем. Он пояснил, что на имя потерпевший якобы пытаются оформить кредит. Для защиты денег мошенник предложил ей перевести средства на «безопасный счет». В итоге женщина перевела мошенникам 2,6 млн рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело по. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».