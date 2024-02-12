properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Перми 25 февраля состоится традиционная акция «Собака Обнимака»

Рядом с Пермским театром оперы и балета пройдет традиционная акция «Собака Обнимака»

12 февраля 2024, 03:44
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

В Перми 25 февраля состоится традиционная акция «Собака Обнимака»

Пермяки смогут не только сфотографироваться с собаками, но и помочь приютам для животных.

В Перми пройдет ежегодная благотворительная акция «Собака Обнимака». Она состоится в следующее воскресенье, 25 февраля, с 14:00 до 16:00, в сквере у театра оперы и балета.

Пермяки смогут пообниматься и сфотографироваться с хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками за символический взнос в 100 рублей. Также в сквере можно приобрести сувениры от приюта для кошек «Матроскин» и попробовать пряный глинтвейн и сладости от котокафе «Котовский».

Целью акции является сбор средств на новое помещение для приюта «Матроскин», говорят организаторы. Все желающие могут помочь подопечным приюта и другими способами, например, принести сухие и влажные корма премиум-класса, лотки, миски и любые наполнители. Помимо этого, на мероприятии будет стенд приюта для собак «Доброе сердце», где можно будет подружиться с четвероногим приятелем и забрать собаку домой.

Приют «Матроскин» находится в поисках нового помещения более двух лет. Ранее руководитель приюта Галя Море рассказала Properm.ru, что для соблюдения всех правил нового закона об ответственном обращении с животными при покупке нового помещения понадобится не менее 20 млн рублей.

«Кошачьими лапками на большом пути». Галя Море — о Твиксе и том, как коты меняют мир
Узнать подробнее
Читайте также:
Центр для людей в беде «Территория передышки» не выиграл грант на работу организацииПермяки могут помочь онкобольным детям встретить Новый год вместе с семьей
#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Матроскин#Благотворительность#Акция
Подпишитесь
В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»
Сегодня, 10:44
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
Сегодня, 11:56
Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае
Сегодня, 11:06
Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение
Сегодня, 07:57
Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын
Сегодня, 08:22
В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома
Сегодня, 07:16