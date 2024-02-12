Рядом с Пермским театром оперы и балета пройдет традиционная акция «Собака Обнимака»

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 06:17
В Перми пройдет ежегодная благотворительная акция «Собака Обнимака». Она состоится в следующее воскресенье, 25 февраля, с 14:00 до 16:00, в сквере у театра оперы и балета.
Пермяки смогут пообниматься и сфотографироваться с хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками за символический взнос в 100 рублей. Также в сквере можно приобрести сувениры от приюта для кошек «Матроскин» и попробовать пряный глинтвейн и сладости от котокафе «Котовский».
Целью акции является сбор средств на новое помещение для приюта «Матроскин», говорят организаторы. Все желающие могут помочь подопечным приюта и другими способами, например, принести сухие и влажные корма премиум-класса, лотки, миски и любые наполнители. Помимо этого, на мероприятии будет стенд приюта для собак «Доброе сердце», где можно будет подружиться с четвероногим приятелем и забрать собаку домой.
Приют «Матроскин» находится в поисках нового помещения более двух лет. Ранее руководитель приюта Галя Море рассказала Properm.ru, что для соблюдения всех правил нового закона об ответственном обращении с животными при покупке нового помещения понадобится не менее 20 млн рублей.