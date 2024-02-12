Рядом с Пермским театром оперы и балета пройдет традиционная акция «Собака Обнимака»

Целью акции является сбор средств на новое помещение для приюта «Матроскин», говорят организаторы. Все желающие могут помочь подопечным приюта и другими способами, например, принести сухие и влажные корма премиум-класса, лотки, миски и любые наполнители. Помимо этого, на мероприятии будет стенд приюта для собак «Доброе сердце», где можно будет подружиться с четвероногим приятелем и забрать собаку домой.