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Пермяков предупреждают об ухудшении погоды в Пермском крае

Сильный снег и изморозь. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды в Пермском крае

12 февраля 2024, 08:45
Фото: properm.ru

Пермяков предупреждают об ухудшении погоды в Пермском крае

Ночью похолодает до -26°.

В Пермском крае с вечера 12 февраля испортится погода. В Минтербезе со ссылкой на данные синоптиков пишут, что вечером и ночью ожидается снег, местами сильный снег, в отдельных районах прогнозируется изморозь. Ночью температура опустится до -18...-13°, при прояснениях до -26°.

Из-за ухудшения погоды стоит быть внимательнее, так как увеличивается риск схода снега и льда с крыш, возрастает вероятность аварий и техногенных пожаров. При возникновении происшествий о них нужно сообщать по телефону 112.

Ранее синоптики отмечали, что погода на этой неделе в Прикамье будет очень холодной.

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#Пермь#Погода
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