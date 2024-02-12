Сильный снег и изморозь. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды в Пермском крае

В Пермском крае с вечера 12 февраля испортится погода. В Минтербезе со ссылкой на данные синоптиков пишут, что вечером и ночью ожидается снег, местами сильный снег, в отдельных районах прогнозируется изморозь. Ночью температура опустится до -18...-13°, при прояснениях до -26°.