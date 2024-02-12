Сильный снег и изморозь. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В Пермском крае с вечера 12 февраля испортится погода. В Минтербезе со ссылкой на данные синоптиков пишут, что вечером и ночью ожидается снег, местами сильный снег, в отдельных районах прогнозируется изморозь. Ночью температура опустится до -18...-13°, при прояснениях до -26°.
Из-за ухудшения погоды стоит быть внимательнее, так как увеличивается риск схода снега и льда с крыш, возрастает вероятность аварий и техногенных пожаров. При возникновении происшествий о них нужно сообщать по телефону 112.
Ранее синоптики отмечали, что погода на этой неделе в Прикамье будет очень холодной.