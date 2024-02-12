Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение

Балякина ранее была редактором частной газеты «Чайковские ведомости». В 2007 году награждена медалью Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и дипломом «За журналистику как поступок». В 2015 году суд признал ее виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания», она получила три года лишения свободы.