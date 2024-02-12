properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение

Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение

12 февраля 2024, 07:57
Фото: VK Натальи Балякиной
В минувшую пятницу, 9 февраля, днем Наталья Балякина была задержана по подозрению в вымогательстве у местного политика.

Общественница и журналистка из Чайковского Наталья Балякина подозревается в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), сообщили журналисту Properm.ru в суде. Ранее ей было предъявлено обвинение.

В минувшую субботу, 10 февраля, следствие вышло с ходатайством об аресте Балякиной в СИЗО. В пятницу она была задержана с поличным на 48 часов. В результате суд по ходатайству следствия продлил срок задержания до 72 часов.

Завтра, 13 февраля в Чайковском городском суде вновь будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте журналистки в СИЗО. По информации Properm.ru, сама она ходатайствует об избрании более мягкой меры пресечения.

Как стало известно журналисту Properm.ru, в минувшую пятницу, 9 февраля, днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в вымогательстве у местного политика. Она была отправлена в ИВС на 48 часов.

Балякина ранее была редактором частной газеты «Чайковские ведомости». В 2007 году награждена медалью Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и дипломом «За журналистику как поступок». В 2015 году суд признал ее виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания», она получила три года лишения свободы.

Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Узнать подробнее
Приговор экс-директору Чайковской управляющей компании оставлен без изменений
Узнать подробнее
Подпишитесь
В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»
Сегодня, 10:44
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
Сегодня, 11:56
Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае
Сегодня, 11:06
Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын
Сегодня, 08:22
В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома
Сегодня, 07:16