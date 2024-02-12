Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Общественница и журналистка из Чайковского Наталья Балякина подозревается в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), сообщили журналисту Properm.ru в суде. Ранее ей было предъявлено обвинение.
В минувшую субботу, 10 февраля, следствие вышло с ходатайством об аресте Балякиной в СИЗО. В пятницу она была задержана с поличным на 48 часов. В результате суд по ходатайству следствия продлил срок задержания до 72 часов.
Завтра, 13 февраля в Чайковском городском суде вновь будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте журналистки в СИЗО. По информации Properm.ru, сама она ходатайствует об избрании более мягкой меры пресечения.
Как стало известно журналисту Properm.ru, в минувшую пятницу, 9 февраля, днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в вымогательстве у местного политика. Она была отправлена в ИВС на 48 часов.
Балякина ранее была редактором частной газеты «Чайковские ведомости». В 2007 году награждена медалью Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и дипломом «За журналистику как поступок». В 2015 году суд признал ее виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания», она получила три года лишения свободы.