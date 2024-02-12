Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае

На прошлой неделе, с 5 по 11 февраля, в Прикамье зарегистрировано 23 тыс. 769 случаев заболевания ОРВИ. Это на 7,3% ниже, чем на предшествующей неделе, с 29 января по 4 февраля. По статистике регионального Управления Роспотребнадзора, эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 33,1%.