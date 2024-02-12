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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Прикамье за неделю с 5 по 11 февраля выявлено более 23,7 тыс. случаев ОРВИ

Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае

12 февраля 2024, 11:06
Фото: unsplash.com

В Прикамье за неделю с 5 по 11 февраля выявлено более 23,7 тыс. случаев ОРВИ

Эпидемический порог превышен.

На прошлой неделе, с 5 по 11 февраля, в Прикамье зарегистрировано 23 тыс. 769 случаев заболевания ОРВИ. Это на 7,3% ниже, чем на предшествующей неделе, с 29 января по 4 февраля. По статистике регионального Управления Роспотребнадзора, эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 33,1%.

Лабораторный мониторинг показал, что среди больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа А и циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют часто мыть руки, регулярно проветривать помещение и не переохлаждаться. При симптомах простудных заболеваний обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Грипп#Орви
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