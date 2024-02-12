Спикер Законодательного Собрания Прикамья рассказал о повестке февральского заседания

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В январе краевой парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит получать бесплатную юридическую помощь одиноким отцам, воспитывающим детей до трех лет. В ходе доработки проекта закона между чтениями профильный комитет поддержал идею предоставить такую возможность не только отцам-одиночкам, но и участникам специальной военной операции и членам их семей. Сейчас речь идет о военнослужащих, мобилизованных и добровольцах, принимавших участие в проведении СВО.
Это мера дополнит существующую систему мер поддержки бойцов. Многим из них сегодня требуется помощь при оформлении документов, связанных с получением социальной поддержки, трудоустройством и решением ряда других бытовых, но значимых вопросов. Участники СВО на законодательном уровне имеют право на получение льгот.
В окончательном чтении будет рассмотрен вопрос об увеличении размеров дополнительных выплат для студентов-целевиков, будущих медицинских работников. Законопроект был внесен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В ходе доработки проекта закона ко второму чтению профильный комитет краевого парламента одобрил ряд поправок. Теперь увеличенные выплаты смогут также получить студенты и ординаторы, которые заключили договор о целевом обучении до дня вступления в силу закона.
Размер выплат для студентов, которые обучаются по программам бакалавриата и специалитета, составит 8 тыс. рублей в первый семестр каждого учебного года, 14 тыс. рублей во второй семестр каждого учебного года. Для обучающихся по программам ординатуры — 28 тыс. рублей — первый семестр каждого учебного года, 49 тыс. рублей — второй семестр каждого учебного года. Всего в региональном бюджете на это будет выделено 40 млн рублей. Целевой набор студентов имеет важное значение в политике региона по привлечению и удержанию кадров в отрасли. Необходимо не только обеспечить достойные условия трудоустройства молодых специалистов, но и увеличивать привлекательность обучения в вузах и колледжах Прикамья. Именно это позволяет образовательным учреждениям ежегодно увеличивать контрольные цифры приема.
Значимым событием станет назначение нового председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края. Депутаты рассмотрят проект постановления о назначении на эту должность Александра Белых. Согласно законодательству, именно региональный парламент принимает решение о назначении. Парламентарии в первую очередь учитывают мнение Счетной палаты РФ, которая выдала положительное заключение по кандидатуре и рекомендовала её к утверждению. Кандидатуру Александра Белых на пост руководителя Контрольно-счётной палаты региона в ноябре прошлого года предложил Дмитрий Махонин.
Смена председателя обусловлена тем, что в этом месяце заканчиваются полномочия нынешнего руководителя. Геннадий Тушнолобов возглавлял Контрольно-счетную палату Пермского края с 2018 года. Он выстроил серьезную систему контроля бюджетных процессов, как на региональном, так и на муниципальном уровне.
Важной темой пленарного заседания станет выступление руководителя ГУ МВД России по Пермскому краю Александра Щеглова, который представит информацию «Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Пермского края за 2023 год». Также с докладом о промежуточных итогах развития инфраструктуры связи выступит министр информационного развития края Петр Шиловских.