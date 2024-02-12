Спикер Законодательного Собрания Прикамья рассказал о повестке февральского заседания

Размер выплат для студентов, которые обучаются по программам бакалавриата и специалитета, составит 8 тыс. рублей в первый семестр каждого учебного года, 14 тыс. рублей во второй семестр каждого учебного года. Для обучающихся по программам ординатуры — 28 тыс. рублей — первый семестр каждого учебного года, 49 тыс. рублей — второй семестр каждого учебного года. Всего в региональном бюджете на это будет выделено 40 млн рублей. Целевой набор студентов имеет важное значение в политике региона по привлечению и удержанию кадров в отрасли. Необходимо не только обеспечить достойные условия трудоустройства молодых специалистов, но и увеличивать привлекательность обучения в вузах и колледжах Прикамья. Именно это позволяет образовательным учреждениям ежегодно увеличивать контрольные цифры приема.