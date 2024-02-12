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Posted Вчера, 15:42

Published Вчера, 15:42

Modified Вчера, 15:44

Updated Вчера, 15:44

ST рассказал о создании трека 'Дай ему сил'

12 февраля 2024, 15:42
Один из популярных российских исполнителей, известный под именем ST (Александр Степанов), рассказал RT о процессе создания трека «Дай ему сил» и поделился своими мыслями о популярности этой песни среди народа.

Рэпер отметил, что идея написать эту композицию возникла у него после одной из его поездок в Донбасс. Хоть он и не задумывался о том, чтобы создать именно такую песню, но он осознавал необходимость таких песен, которые будут звучать в новых территориях, включая наших бойцов. Он хотел написать песню с определенным смыслом, которая несла бы определенные идеи. По словам ST, эта песня могла никогда не увидеть свет, если бы не его поездка к ребятам, потому что она не такая, как все остальные песни, которые обычно записывает артист ST. Он долго не знал, как выпустить эту песню, но, как видите, все получилось, пишет RT.

Исполнитель выразил свою радость от того, что песня вызывает отклик у людей.

«Моя цель не была достичь успеха с этим треком. Моя цель заключалась в поддержке наших бойцов. Я очень рад, что песня нашла отклик у людей, а также привлекла внимание СМИ. Мне все время присылают видео с разных каналов, и это меня очень радует», — заявил ST.

Музыкант также прокомментировал «народные» видео, которые появились в сети с его треком. Песня «Дай ему сил» вышла 9 февраля и быстро завоевала популярность среди россиян.

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