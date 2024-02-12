ST рассказал о создании трека 'Дай ему сил'

Рэпер отметил, что идея написать эту композицию возникла у него после одной из его поездок в Донбасс. Хоть он и не задумывался о том, чтобы создать именно такую песню, но он осознавал необходимость таких песен, которые будут звучать в новых территориях, включая наших бойцов. Он хотел написать песню с определенным смыслом, которая несла бы определенные идеи. По словам ST, эта песня могла никогда не увидеть свет, если бы не его поездка к ребятам, потому что она не такая, как все остальные песни, которые обычно записывает артист ST. Он долго не знал, как выпустить эту песню, но, как видите, все получилось, пишет RT.