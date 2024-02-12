Свердловская и Челябинская области перегнали Пермский край по уровню жизни

Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге регионов по уровню жизни. За год край поднялся на девять мест — с 47 на 38, следует из рейтинга РИА Новости. Рейтинговый бал региона составляет 54,154. Соседи Прикамья по таблице: