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Свердловская и Челябинская области перегнали Пермский край по уровню жизни

Свердловская и Челябинская области перегнали Пермский край по уровню жизни

12 февраля 2024, 12:54
Фото: properm.ru
Соседями Прикамья по таблице являются Сахалинская и Саратовская области.

Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге регионов по уровню жизни. За год край поднялся на девять мест — с 47 на 38, следует из рейтинга РИА Новости. Рейтинговый бал региона составляет 54,154. Соседи Прикамья по таблице:

  • Сахалинская область, 37 место, балл — 54,238;
  • Саратовская область, 39 место, балл — 54,104.

Свердловская область, с которой часто соревнуется Пермский край, расположилась на 15 месте с 63 баллами. Впрочем, регион обогнал и другой сосед, Челябинская область получила 20 место с 61 баллами.

Лидирующие позиции рейтинга не меняются: Москва с 83 баллами на первом месте, Санкт-Петербург с 82 баллами на втором месте, а также Московская область с 79 баллами на третьей позиции. Четвертую строчку занял Краснодарский край с 74 баллами, пятую — Республика Татарстан с 73 баллами.

Последние три позиции занимают:

  • Еврейская автономная область, 83 место, балл — 33,388;
  • Республика Ингушетия, 84 место, балл — 33,261;
  • Республика Тыва, 85 место, балл — 26,506.

Рейтинг был составлен на основе анализа 66 показателей, которые оценивают состояние различных аспектов жизни: уровень доходов людей, рынок труда, жилищные условия, уровень образования здоровье населения, экологические и климатические условия.

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#Коммунальный рай#Пермь#Статистика#Уровень жизни
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