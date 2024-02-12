Свердловская и Челябинская области перегнали Пермский край по уровню жизни

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге регионов по уровню жизни. За год край поднялся на девять мест — с 47 на 38, следует из рейтинга РИА Новости. Рейтинговый бал региона составляет 54,154. Соседи Прикамья по таблице:
Свердловская область, с которой часто соревнуется Пермский край, расположилась на 15 месте с 63 баллами. Впрочем, регион обогнал и другой сосед, Челябинская область получила 20 место с 61 баллами.
Лидирующие позиции рейтинга не меняются: Москва с 83 баллами на первом месте, Санкт-Петербург с 82 баллами на втором месте, а также Московская область с 79 баллами на третьей позиции. Четвертую строчку занял Краснодарский край с 74 баллами, пятую — Республика Татарстан с 73 баллами.
Последние три позиции занимают:
Рейтинг был составлен на основе анализа 66 показателей, которые оценивают состояние различных аспектов жизни: уровень доходов людей, рынок труда, жилищные условия, уровень образования здоровье населения, экологические и климатические условия.