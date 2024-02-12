Участвовал в СВО с первого дня. В Прикамье простятся с 24-летним матросом

Мать военного в социальных сетях пишет, что Алексей участвовал в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. После гибели друга вернулся домой, однако в сентябре 2023 года вновь отправился на специальную военную операцию. У него осталась жена и ребенок.