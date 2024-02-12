Участвовал в СВО с первого дня. В Прикамье простятся с 24-летним матросом

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
На СВО был убит старший механик-водитель танкового взвода гвардии матрос 24-летний Алексей Внутских. 13 января он погиб под селом Новомихайловка. В администрации Оханского округа пояснили, что мужчина после окончания школы служил на Дальнем Востоке в мотострелковых войсках. Затем решил остаться в армии по контракту.
Мать военного в социальных сетях пишет, что Алексей участвовал в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. После гибели друга вернулся домой, однако в сентябре 2023 года вновь отправился на специальную военную операцию. У него осталась жена и ребенок.
Прощание с военным пройдет 13 февраля в Осторожском ДК.