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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

В Пермском крае простятся с 24-летним матросом, который был на СВО с первого дня

Участвовал в СВО с первого дня. В Прикамье простятся с 24-летним матросом

12 февраля 2024, 07:44
Фото: vk.com/public191472812 /1MI

В Пермском крае простятся с 24-летним матросом, который был на СВО с первого дня

Алексей Внутских служил в армии по контракту.

На СВО был убит старший механик-водитель танкового взвода гвардии матрос 24-летний Алексей Внутских. 13 января он погиб под селом Новомихайловка. В администрации Оханского округа пояснили, что мужчина после окончания школы служил на Дальнем Востоке в мотострелковых войсках. Затем решил остаться в армии по контракту.

Мать военного в социальных сетях пишет, что Алексей участвовал в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. После гибели друга вернулся домой, однако в сентябре 2023 года вновь отправился на специальную военную операцию. У него осталась жена и ребенок.

Прощание с военным пройдет 13 февраля в Осторожском ДК.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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