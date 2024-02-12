Ударил в туловище и лицо. Житель Краснокамска напал на инспектора ДПС при исполнении

Во время оформления материала по ДТП при опросе свидетеля к инспектору подошел пассажир иномарки и стал высказывать нецензурно ругаться и оскорблять сотрудника полиции, размахивать руками и ногами, пытаясь его ударить. Затем мужчина нанес госавтоинспектору удар в область грудной клетки.