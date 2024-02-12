Ударил в туловище и лицо. Житель Краснокамска напал на инспектора ДПС при исполнении

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В Краснокамске вынесен приговор 44-летнему местному жителю, напавшему на сотрудника ДПС при исполнении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В сентябре прошлого года наряд дорожно-патрульной службы прибыл в район д. Новая Ивановка по сообщению о наезде на пешехода. На 1 км автодороги Новая Ивановка-Оверята госавтоинспекторы обнаружили автомобиль Daewoo Nexia с механическими повреждениями передней правой части. В салоне транспортного средства находились женщина-водитель и пассажир.
Во время оформления материала по ДТП при опросе свидетеля к инспектору подошел пассажир иномарки и стал высказывать нецензурно ругаться и оскорблять сотрудника полиции, размахивать руками и ногами, пытаясь его ударить. Затем мужчина нанес госавтоинспектору удар в область грудной клетки.
Сотрудник ДПС применил к правонарушителю физическую силу. В это время гражданин ударил инспектора в лицо.
Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции. В отношении него следственными органами СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.
Судом дебошир признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей