В 2023 году в Прикамье женщины стали меньше привлекаться за совершение преступлений

В Пермском крае в 2023 году женщины стали меньше привлекаться за совершение преступлений. Всего за прошлой год в крае 2545 лиц женского пола были изобличены с совершении противоправных деяний, что на 8,7% меньше по сравнению с 2022 годом. Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на информационно-аналитическую записку ГУ МВД по Пермскому краю Заксобранию.