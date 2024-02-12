В 2023 году в Прикамье женщины стали меньше привлекаться за совершение преступлений

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В Пермском крае в 2023 году женщины стали меньше привлекаться за совершение преступлений. Всего за прошлой год в крае 2545 лиц женского пола были изобличены с совершении противоправных деяний, что на 8,7% меньше по сравнению с 2022 годом. Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на информационно-аналитическую записку ГУ МВД по Пермскому краю Заксобранию.
Также указывается, что в течение прошлого года было выявлено 14 234 лица, совершивших преступления (в 2022 — 14 908 человек), среди которых 8738 безработных, 5511 в состоянии алкогольного опьянения, 568 несовершеннолетних, 236 условно осужденных, 5884 ранее судимых.
По данным источника, 61,3% на момент совершения преступлений не имели постоянного источника дохода, 67,7% уже привлекались к ответственности, а 38,7% находились в алкогольном опьянении.