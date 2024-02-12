В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Пермские чиновники прокомментировали падение девочки в канализационный люк. Инцидент произошел вечером 8 февраля. Ребенок остался жив, но был сильно напуган. На данный момент следователями СУ СК по Пермскому краю проводится проверка. По результатам следствия будет принято процессуальное решение.
В департаменте ЖКХ администрации Свердловского района пояснили, что пока не знают, на чьем балансе находятся сети, где произошло ЧП, но будут устанавливать. Ограждение для безопасности установят в ближайшее время, об этом сообщила пресс-служба ведомства корреспонденту Properm.ru.
Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел около шестого дома на улице Краснополянской. Школьница упала в люк открытого колодца. Крики ребенка услышала проходящая мимо женщина и вместе с другим прохожим пострадавшую удалось спасти.