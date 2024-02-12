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В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк

В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк

12 февраля 2024, 07:17
Правоохранительные органы проводят проверку.

Пермские чиновники прокомментировали падение девочки в канализационный люк. Инцидент произошел вечером 8 февраля. Ребенок остался жив, но был сильно напуган. На данный момент следователями СУ СК по Пермскому краю проводится проверка. По результатам следствия будет принято процессуальное решение.

В департаменте ЖКХ администрации Свердловского района пояснили, что пока не знают, на чьем балансе находятся сети, где произошло ЧП, но будут устанавливать. Ограждение для безопасности установят в ближайшее время, об этом сообщила пресс-служба ведомства корреспонденту Properm.ru.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел около шестого дома на улице Краснополянской. Школьница упала в люк открытого колодца. Крики ребенка услышала проходящая мимо женщина и вместе с другим прохожим пострадавшую удалось спасти.

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