В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк

В департаменте ЖКХ администрации Свердловского района пояснили, что пока не знают, на чьем балансе находятся сети, где произошло ЧП, но будут устанавливать. Ограждение для безопасности установят в ближайшее время, об этом сообщила пресс-служба ведомства корреспонденту Properm.ru.