properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома

В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома

12 февраля 2024, 07:16
Фото: properm.ru
В редакцию Properm.ru обратилась жительница дома № 16 по ул. Коломенской. Дом признан аварийным, но его не расселяют. Жилье ей не предоставляют, но плату за коммунальные услуги начисляют.

Сюзанна Кудашева — инвалид II группы, родственников у нее нет. Фонд «Дедморозим», сопровождавший девочку еще с приюта, не бросил девушку, забрал ее в проект «Вернуть будущее». Проект предполагает, что Фонд снимает квартиры для детей, которые могли оказаться в психоневрологических интернатах после того, как им исполнилось 18 лет, и они должны быть переведены из детских учреждений. Всего в Перми работают 11 «квартир будущего», в них живут 17 ребят.

«Она не могла попросить соцработника: «Хочу современные джинсы». Как Вера обрела дом и будущее
Узнать подробнее

Они учатся самостоятельной жизни: от открывания подъездной двери (да, не для всех это просто) до готовки еды, похода в магазин, оплаты счетов. Они учатся бытовым навыкам и принятию решений, им помогают понять, как планировать бюджет, обращаться в госучреждения. В «квартирах будущего» они живут с сопровождающими. Но по истечении пяти лет, уже когда могут жить отдельно, совершенно самостоятельно, им нужно свое жилье. И Сюзанна очень хочет (а главное — имеет законное право) свою квартиру.

Сюзанна Кудашева готова к самостоятельной жизни и очень хочет свою квартиру. Тем более, что ей она положена по законуСюзанна Кудашева готова к самостоятельной жизни и очень хочет свою квартиру. Тем более, что ей она положена по закону
Сюзанна Кудашева готова к самостоятельной жизни и очень хочет свою квартиру. Тем более, что ей она положена по закону
Фото: properm.ru

Сюзанна Кудашева — одна из самых первых подопечных фонда «Дедморозим», она периодически жила в приюте «Радуга», куда ее забирали от мамы, злоупотребляющей алкоголем. Мама умерла 4 года назад. Сюзанне осталась комната в аварийном доме, но одна она там жить не смогла — в доме периодически отключают свет, воду. А в соседней комнате живет сильно пьющий сосед.

«Он водит нехорошие компании, даже в моей комнате они устраивают безобразные пьянки, — рассказывает Сюзанна. — Конечно, я боюсь там жить. Одной мне не справиться с ними и с бытовыми трудностями в этой квартире».

Некоторое время они с мамой жили в бараке по ул. Коломенской, 16. В 2017 году бараки по ул. Коломенской, 10, 12, 14 и 16 признали аварийными, но по какой-то причине дом Сюзанны признали аварийным на несколько месяцев позже. Из-за этого, как объяснили девушке, она не попадает в программу расселения на 2019–2025 годы.

В квартире антисанитарные условияВ квартире антисанитарные условия
Дом не подлежит капитальному ремонту, он аварийныйДом не подлежит капитальному ремонту, он аварийный
Почему этот дом признали аварийным позже, чем остальные, непонятноПочему этот дом признали аварийным позже, чем остальные, непонятно
В квартире антисанитарные условия
Фото: properm.ru

Условия в доме антисанитарные и аварийные: крыша протекает, лестницы и перила сломаны. Кроме того, подъезд поджигали, на лестничных клетках и в квартирах остались следы сажи, копоти, сгорели электрощитки. Запах соответствует обстановке.

Из администрации Перми пришел ответ, что дом признан аварийным в июле 2017 года, а программа расселения предусматривала расселение домов, признанных аварийными до января 2017-го. «Вопрос о включении в программу домов, признанных аварийными после 01.01.2017, будет рассмотрен после 2024 года», — говорится в ответе управления жилищных отношений администрации Перми.

От маневренного жилья Сюзанна отказалась. «Такая же комната, в таких же примерно условиях, — говорит она. — Потом не выехать оттуда. Зачем? Если мне положено мое жилье».

Подъезд кто-то поджигал, последствия пожара никто не устранялПодъезд кто-то поджигал, последствия пожара никто не устранял
Подъезд кто-то поджигал, последствия пожара никто не устранял
Фото: properm.ru

Почему все соседние дома, того же года постройки и состояния, расселили, признали аварийными до 2017 года, а ее дом не успели, — девушка не знает. Несмотря на то что жить здесь нельзя, и уже почти пять лет Сюзанна здесь и не живет, ей начисляют плату за коммунальные услуги. Периодически у Сюзанны арестовывают счета, но с помощью юристов фонда «Дедморозим» судебные приказы отменяют. Жилищно-коммунальным организациям, водоканалу, «Пермэнерго» девушка уже не раз писала заявления, что не проживает в доме, представляла доказательства, но начисления всё равно приходят.

Меж тем идти девушке некуда. Жилья нет.

В Прикамье почти 1 миллион кв. м аварийного жилья: откуда и что с ним будут делать?
Узнать подробнее
#Аварийное жилье#Дедморозим#Ветхое и аварийное жилье#Жку#Фонд Дедморозим#Расселение из аварийного жилья#Снос аварийного жилья
Подпишитесь
В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»
Сегодня, 10:44
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
Сегодня, 11:56
Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае
Сегодня, 11:06
Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение
Сегодня, 07:57
Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын
Сегодня, 08:22