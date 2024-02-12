В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома

Почему все соседние дома, того же года постройки и состояния, расселили, признали аварийными до 2017 года, а ее дом не успели, — девушка не знает. Несмотря на то что жить здесь нельзя, и уже почти пять лет Сюзанна здесь и не живет, ей начисляют плату за коммунальные услуги. Периодически у Сюзанны арестовывают счета, но с помощью юристов фонда «Дедморозим» судебные приказы отменяют. Жилищно-коммунальным организациям, водоканалу, «Пермэнерго» девушка уже не раз писала заявления, что не проживает в доме, представляла доказательства, но начисления всё равно приходят.