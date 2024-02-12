В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Сюзанна Кудашева — инвалид II группы, родственников у нее нет. Фонд «Дедморозим», сопровождавший девочку еще с приюта, не бросил девушку, забрал ее в проект «Вернуть будущее». Проект предполагает, что Фонд снимает квартиры для детей, которые могли оказаться в психоневрологических интернатах после того, как им исполнилось 18 лет, и они должны быть переведены из детских учреждений. Всего в Перми работают 11 «квартир будущего», в них живут 17 ребят.
Они учатся самостоятельной жизни: от открывания подъездной двери (да, не для всех это просто) до готовки еды, похода в магазин, оплаты счетов. Они учатся бытовым навыкам и принятию решений, им помогают понять, как планировать бюджет, обращаться в госучреждения. В «квартирах будущего» они живут с сопровождающими. Но по истечении пяти лет, уже когда могут жить отдельно, совершенно самостоятельно, им нужно свое жилье. И Сюзанна очень хочет (а главное — имеет законное право) свою квартиру.
Сюзанна Кудашева — одна из самых первых подопечных фонда «Дедморозим», она периодически жила в приюте «Радуга», куда ее забирали от мамы, злоупотребляющей алкоголем. Мама умерла 4 года назад. Сюзанне осталась комната в аварийном доме, но одна она там жить не смогла — в доме периодически отключают свет, воду. А в соседней комнате живет сильно пьющий сосед.
«Он водит нехорошие компании, даже в моей комнате они устраивают безобразные пьянки, — рассказывает Сюзанна. — Конечно, я боюсь там жить. Одной мне не справиться с ними и с бытовыми трудностями в этой квартире».
Некоторое время они с мамой жили в бараке по ул. Коломенской, 16. В 2017 году бараки по ул. Коломенской, 10, 12, 14 и 16 признали аварийными, но по какой-то причине дом Сюзанны признали аварийным на несколько месяцев позже. Из-за этого, как объяснили девушке, она не попадает в программу расселения на 2019–2025 годы.
Условия в доме антисанитарные и аварийные: крыша протекает, лестницы и перила сломаны. Кроме того, подъезд поджигали, на лестничных клетках и в квартирах остались следы сажи, копоти, сгорели электрощитки. Запах соответствует обстановке.
Из администрации Перми пришел ответ, что дом признан аварийным в июле 2017 года, а программа расселения предусматривала расселение домов, признанных аварийными до января 2017-го. «Вопрос о включении в программу домов, признанных аварийными после 01.01.2017, будет рассмотрен после 2024 года», — говорится в ответе управления жилищных отношений администрации Перми.
От маневренного жилья Сюзанна отказалась. «Такая же комната, в таких же примерно условиях, — говорит она. — Потом не выехать оттуда. Зачем? Если мне положено мое жилье».
Почему все соседние дома, того же года постройки и состояния, расселили, признали аварийными до 2017 года, а ее дом не успели, — девушка не знает. Несмотря на то что жить здесь нельзя, и уже почти пять лет Сюзанна здесь и не живет, ей начисляют плату за коммунальные услуги. Периодически у Сюзанны арестовывают счета, но с помощью юристов фонда «Дедморозим» судебные приказы отменяют. Жилищно-коммунальным организациям, водоканалу, «Пермэнерго» девушка уже не раз писала заявления, что не проживает в доме, представляла доказательства, но начисления всё равно приходят.
Меж тем идти девушке некуда. Жилья нет.