В Перми из больницы выписали школьника, которого ударили ножом в живот

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Школьника, которого ударили ножом в живот в пермской кадетской школе на Гашкова, выписали из больницы. В пресс-службе краевого Минздрава не уточнили, когда конкретно это произошло, ссылаясь на запрет распространять персональные данные.
Инцидент в пермской кадетской школе случился в конце января. Сначала городской Депобр утверждал, что мальчики играли, когда один случайно ударил ножом другого.
После завершения проверки выяснилось, что во время игры у школьников возник конфликт. Они стали толкать друг друга. Нападавший достал нож и случайно ударил оппонента в живот. Сам школьник утверждает, что хотел лишь припугнуть одноклассника.