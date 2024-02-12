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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:08

В Перми из больницы выписали школьника, которого ударили ножом в живот

В Перми из больницы выписали школьника, которого ударили ножом в живот

12 февраля 2024, 06:06
Фото: fusionbrain.ai
Мальчик получил рану во время конфликта с одноклассником.

Школьника, которого ударили ножом в живот в пермской кадетской школе на Гашкова, выписали из больницы. В пресс-службе краевого Минздрава не уточнили, когда конкретно это произошло, ссылаясь на запрет распространять персональные данные.

Инцидент в пермской кадетской школе случился в конце января. Сначала городской Депобр утверждал, что мальчики играли, когда один случайно ударил ножом другого.

После завершения проверки выяснилось, что во время игры у школьников возник конфликт. Они стали толкать друг друга. Нападавший достал нож и случайно ударил оппонента в живот. Сам школьник утверждает, что хотел лишь припугнуть одноклассника.

После нападения с ножом ученик пермской кадетской школы поставлен на учет
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#Пермь#Детский мир#Образование#Школа
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