В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян

В Перми 11 февраля на пожаре погиб известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян Ожигов. Об этом журналисту Properm.ru сообщили знакомые погибших. Информация о гибели семьи подтверждается публикациями на личной странице Станислава во ВКонтакте.