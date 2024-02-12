В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Перми 11 февраля на пожаре погиб известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян Ожигов. Об этом журналисту Properm.ru сообщили знакомые погибших. Информация о гибели семьи подтверждается публикациями на личной странице Станислава во ВКонтакте.
Инцидент произошел на ул. Пушкарской. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренного реагирования в 05:22. Пожар удалось ликвидировать в 5:45, площадь тушения составила 5 кв. м. Обстоятельства и причина случившегося выясняются.
На данный момент следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Погибшими являются два мужчин, одному из которых 72 года, второму 49, сообщили Properm.ru в следственном комитете
Станислав Ожигов был известным фотографом. Преимущественно снимал концерты, спектакли, художественные выставки. Кроме этого, мужчина занимался рекламной фотографией, работал в театре оперы и балеты. Родной брат Станислава, Игорь Ожигов, был известным скрипачом.