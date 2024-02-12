properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян

В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян

12 февраля 2024, 11:56
Фото: properm.ru / страница Станислава Ожигова / страница Яна Ожигова
Информация о их гибели появились на личной странице Станислава во ВКонтакте.

В Перми 11 февраля на пожаре погиб известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян Ожигов. Об этом журналисту Properm.ru сообщили знакомые погибших. Информация о гибели семьи подтверждается публикациями на личной странице Станислава во ВКонтакте.

Инцидент произошел на ул. Пушкарской. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренного реагирования в 05:22. Пожар удалось ликвидировать в 5:45, площадь тушения составила 5 кв. м. Обстоятельства и причина случившегося выясняются.

На данный момент следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Погибшими являются два мужчин, одному из которых 72 года, второму 49, сообщили Properm.ru в следственном комитете

Станислав Ожигов был известным фотографом. Преимущественно снимал концерты, спектакли, художественные выставки. Кроме этого, мужчина занимался рекламной фотографией, работал в театре оперы и балеты. Родной брат Станислава, Игорь Ожигов, был известным скрипачом.

Читайте также:
В Перми на улице Пушкарская на пожаре погибли двое мужчинНа одной из центральных улиц Перми сегодня горел магазин «Магнит»Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь
#Пермь#Пожар#Театр оперы и балета#Вконтакте#Трагедия#Следственный комитет#Смерть#Спектакли#Концерты#Скрипач#Сова#Сын#Фотохудожник#Станислав Ожигов#Ян Ожигов#Борис Лоскутов#Улица Пушкарская#Художественные выставки#Рекламная фотография#Игорь Ожигов
Подпишитесь
В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»
Сегодня, 10:44
Снизилось число заболевших ОРВИ и гриппом за неделю в Пермском крае
Сегодня, 11:06
Следствие хочет отправить журналистку из Чайковского в СИЗО. Ей предъявили обвинение
Сегодня, 07:57
Индустриальный район Перми возглавил бывший следователь Алексей Полудницын
Сегодня, 08:22
В Перми девушку-инвалида не расселяют из аварийного дома
Сегодня, 07:16