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В Перми начинается демонтаж главного ледового городка и елки

В Перми начинается демонтаж главного ледового городка и елки

12 февраля 2024, 06:40
Фото: соцсети мэра
Городок уже закрыт для посещения.

В Перми демонтируют главный ледовый городок на эспланаде, а также ель. Ледовый комплекс был открыт с 30 декабря, последний день его работы прошел 11 февраля. В «Пермской дирекции» уточняют, что сейчас в городе идет демонтаж новогоднего оформления. Планируется вывезти на склады около 3 тыс. элементов. Демонтаж городка, ели и украшений будет продолжаться на этой неделе.

Больше всего людей посетили городок 7 января — 13,2 тыс. человек. Ледовый каток, который находится перед Театром-Театром, пока продолжит свою работу.

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