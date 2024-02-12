В Перми начинается демонтаж главного ледового городка и елки

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
В Перми демонтируют главный ледовый городок на эспланаде, а также ель. Ледовый комплекс был открыт с 30 декабря, последний день его работы прошел 11 февраля. В «Пермской дирекции» уточняют, что сейчас в городе идет демонтаж новогоднего оформления. Планируется вывезти на склады около 3 тыс. элементов. Демонтаж городка, ели и украшений будет продолжаться на этой неделе.
Больше всего людей посетили городок 7 января — 13,2 тыс. человек. Ледовый каток, который находится перед Театром-Театром, пока продолжит свою работу.