В Перми начинается демонтаж главного ледового городка и елки

В Перми демонтируют главный ледовый городок на эспланаде, а также ель. Ледовый комплекс был открыт с 30 декабря, последний день его работы прошел 11 февраля. В «Пермской дирекции» уточняют, что сейчас в городе идет демонтаж новогоднего оформления. Планируется вывезти на склады около 3 тыс. элементов. Демонтаж городка, ели и украшений будет продолжаться на этой неделе.