В Перми ограничат движение по улице Технической

С 19 февраля по 1 марта 2024 года будут выполняться работы по строительству тепловой сети для подключения нового дома по ул. Технической. С 9:00 19 февраля до 18:00 1 марта будет временно ограничено движение транспорта по ул. Технической в районе домов №1 и №3. Перекрытие будет осуществляться по одной полосе, проезд будет осуществляться по свободной полосе.