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Posted Вчера, 15:09

Published Вчера, 15:09

Modified Вчера, 15:12

Updated Вчера, 15:12

В Перми ограничат движение по улице Технической

В Перми ограничат движение по улице Технической

12 февраля 2024, 15:09
Фото: 1MI
Здесь будут вестись работы по строительству тепловой сети.

В Перми на следующей неделе и до начала весны ограничат движение по ул. Техническая. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

С 19 февраля по 1 марта 2024 года будут выполняться работы по строительству тепловой сети для подключения нового дома по ул. Технической. С 9:00 19 февраля до 18:00 1 марта будет временно ограничено движение транспорта по ул. Технической в районе домов №1 и №3. Перекрытие будет осуществляться по одной полосе, проезд будет осуществляться по свободной полосе.

#Пермь#Ограничение движения#Транспорт#Перекрытие улиц#Движение ограничено
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