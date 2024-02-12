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В Прикамье в будни с 12 по 16 февраля похолодает до -36 градусов

В Пермском крае ожидается аномально холодная погода на этой неделе

12 февраля 2024, 02:49
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье в будни с 12 по 16 февраля похолодает до -36 градусов

На погоду в регионе повлияет арктическое вторжение.

Будни этой недели, с 12 по 16 февраля, ожидаются в среднем холоднее климатической нормы на 7-8°, в пик похолодания аномалия достигнет -12°. В среду ожидается арктическое вторжение, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В понедельник, 12 февраля, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -22…-17°, днем -16…-11°. Ветер южный 2-7 м/с. Завтра прогнозируется облачная погода с умеренным снегом. Ночью ожидается -22…-17°, при прояснениях до -27°, днем -16…-11°, также юго-восточный ветер с переходом на северный в течение суток со скоростью 2-7 м/с.

14 февраля и до выходных будет малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха составит -26…-21°, в низинах до -33°, днем -25…-20°. Ожидается северный ветер 2-7 м/с. В четверг ночью похолодает до -33…-28°, в низинах до -36°, а днем -24…-19°. Ветер северный 2-7 м/с. В пятницу, 16 февраля, ночью прогнозируется -31…-26°, в низинах до -34°, днем -20…15°, а также слабый ветер.

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