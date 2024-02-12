В Пермском крае ожидается аномально холодная погода на этой неделе

14 февраля и до выходных будет малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха составит -26…-21°, в низинах до -33°, днем -25…-20°. Ожидается северный ветер 2-7 м/с. В четверг ночью похолодает до -33…-28°, в низинах до -36°, а днем -24…-19°. Ветер северный 2-7 м/с. В пятницу, 16 февраля, ночью прогнозируется -31…-26°, в низинах до -34°, днем -20…15°, а также слабый ветер.