В Пермском крае школьники построили шестиметрового снеговика

В Чайковском подростки завершили строительство огромного снеговика. Его высота составила более шести метров: «Трудно было, но мы справились. Он почти лежал, но благодаря усилиям, нам удалось поставить его обратно и достроить», — рассказал Егор Новокрещенов в социальных сетях.