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В Пермском крае школьники построили шестиметрового снеговика

В Пермском крае школьники построили шестиметрового снеговика

12 февраля 2024, 10:37
Фото: properm.ru
Ребята лепят снеговиков без помощи взрослых.

В Чайковском подростки завершили строительство огромного снеговика. Его высота составила более шести метров: «Трудно было, но мы справились. Он почти лежал, но благодаря усилиям, нам удалось поставить его обратно и достроить», — рассказал Егор Новокрещенов в социальных сетях.

По словам подростка, в следующем году он вместе с друзьями хочет побить рекорд России по ручной лепке снеговика — 12 м. Дети лепят огромных снеговиков уже не первый год.

Нынешний снеговикНынешний снеговик
Старый снеговикСтарый снеговик
Нынешний снеговик
Фото: vk.com/id465912836
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