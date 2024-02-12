В Пермском крае школьники построили шестиметрового снеговика

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Чайковском подростки завершили строительство огромного снеговика. Его высота составила более шести метров: «Трудно было, но мы справились. Он почти лежал, но благодаря усилиям, нам удалось поставить его обратно и достроить», — рассказал Егор Новокрещенов в социальных сетях.
По словам подростка, в следующем году он вместе с друзьями хочет побить рекорд России по ручной лепке снеговика — 12 м. Дети лепят огромных снеговиков уже не первый год.