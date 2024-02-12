В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»

Ранее сообщалось, что запуск «Финиста» планируется в первом квартале 2024 года. Электропоезд включает в себя пять вагонов на 416 мест. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, аналоги электропоездов «Ласточка» начнут движение в 21 регионе России.