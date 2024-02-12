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В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»

В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»

12 февраля 2024, 10:44
После завершения проверки железнодорожных составов начнется их регулярная эксплуатация в Пермском крае.

В Пермском крае проводятся обкаточные испытания новых электропоездов модели ЭС104 «Финист». Информацию об этом сообщила Пермская пригородная компания корреспонденту Properm.ru.

После окончания проверки исправности железнодорожного транспортного средства, составы будут направлены на устранение замечаний и дополнительную настройку оборудования. После этого планируется их регулярная эксплуатация в регионе.

Ранее сообщалось, что запуск «Финиста» планируется в первом квартале 2024 года. Электропоезд включает в себя пять вагонов на 416 мест. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, аналоги электропоездов «Ласточка» начнут движение в 21 регионе России.

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#Пермский край#Минтранс#Properm.ru#Прикамье#Электропоезд#Железнодорожный транспорт#Испытания#Оборудование#Финист#Региональная эксплуатация
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