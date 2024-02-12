В Пермской пригородной компании рассказали, когда запустят электропоезд «Финист»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В Пермском крае проводятся обкаточные испытания новых электропоездов модели ЭС104 «Финист». Информацию об этом сообщила Пермская пригородная компания корреспонденту Properm.ru.
После окончания проверки исправности железнодорожного транспортного средства, составы будут направлены на устранение замечаний и дополнительную настройку оборудования. После этого планируется их регулярная эксплуатация в регионе.
Ранее сообщалось, что запуск «Финиста» планируется в первом квартале 2024 года. Электропоезд включает в себя пять вагонов на 416 мест. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, аналоги электропоездов «Ласточка» начнут движение в 21 регионе России.