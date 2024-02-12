В Прикамье более 300 килограммов овощей и фруктов забраковали во время проверки

За допущенные нарушения составлено 22 административных протокола, а также наложено штрафов на общую сумму 341,5 тыс. рублей. Работа одного оптового предприятия приостановлена на 60 суток. Роспотребнадзор рекомендует покупать фрукты и овощи только в местах организованной торговли — магазинах и супермаркетах, а также на розничных и оптовых рынках. Откажитесь от покупки овощей и фруктов у «частников», торгующих на обочинах дорог.