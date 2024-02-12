В Прикамье более 300 килограммов овощей и фруктов забраковали во время проверки

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В прошлом году в Пермском крае забраковано 49 партий фруктов и овощей объемом 309 кг. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии лабораторно исследовали 944 пробы данной продукции, проверили 840 предприятий, занимающихся ее оборотом. В итоге обнаружено три пробы овощей с превышением уровня нитратов, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Во время проверок обнаружили такие нарушения как отсутствие необходимых документов и маркировочных ярлыков, а также полной и достоверной информации о товаре. Помимо этого, нарушители не соблюдали условия хранения фруктов и овощей.
За допущенные нарушения составлено 22 административных протокола, а также наложено штрафов на общую сумму 341,5 тыс. рублей. Работа одного оптового предприятия приостановлена на 60 суток. Роспотребнадзор рекомендует покупать фрукты и овощи только в местах организованной торговли — магазинах и супермаркетах, а также на розничных и оптовых рынках. Откажитесь от покупки овощей и фруктов у «частников», торгующих на обочинах дорог.