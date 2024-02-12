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В Роспотребнадзоре забраковали более 300 кг фруктов и овощей в Пермском крае

В Прикамье более 300 килограммов овощей и фруктов забраковали во время проверки

12 февраля 2024, 06:09
Фото: fusionbrain.ai

В Роспотребнадзоре забраковали более 300 кг фруктов и овощей в Пермском крае

В трех пробах овощей превышено содержание нитратов.

В прошлом году в Пермском крае забраковано 49 партий фруктов и овощей объемом 309 кг. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии лабораторно исследовали 944 пробы данной продукции, проверили 840 предприятий, занимающихся ее оборотом. В итоге обнаружено три пробы овощей с превышением уровня нитратов, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Во время проверок обнаружили такие нарушения как отсутствие необходимых документов и маркировочных ярлыков, а также полной и достоверной информации о товаре. Помимо этого, нарушители не соблюдали условия хранения фруктов и овощей.

За допущенные нарушения составлено 22 административных протокола, а также наложено штрафов на общую сумму 341,5 тыс. рублей. Работа одного оптового предприятия приостановлена на 60 суток. Роспотребнадзор рекомендует покупать фрукты и овощи только в местах организованной торговли — магазинах и супермаркетах, а также на розничных и оптовых рынках. Откажитесь от покупки овощей и фруктов у «частников», торгующих на обочинах дорог.

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#Общество#Пермь#Роспотребнадзор
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