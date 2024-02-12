В Прикамье по факту ДТП с погибшей 11-летней девочкой возбуждено уголовное дело

По информации следствия, инцидент произошел в минувшую субботу, 10 февраля, в Добрянском городском округе. Водитель автомобиля сел за руль, будучи пьяным. Во время поездки он выехал на полосу встречного движения навстречу машине, в котором находились водитель и два пассажира, один из которых — ребенок. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась на месте аварии, еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в больницу.