В Прикамье по факту ДТП с погибшей 11-летней девочкой возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
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В Пермском крае в отношении мужчины, устроившего массовое ДТП, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
По информации следствия, инцидент произошел в минувшую субботу, 10 февраля, в Добрянском городском округе. Водитель автомобиля сел за руль, будучи пьяным. Во время поездки он выехал на полосу встречного движения навстречу машине, в котором находились водитель и два пассажира, один из которых — ребенок. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась на месте аварии, еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в больницу.
В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются необходимые следственные действия.